Professor Layton regresa con más misterio que nunca y ahora llegará a más plataformas en 2026

La nueva aventura promete la mayor cantidad de acertijos en la historia de la saga.

Después de años de espera, la icónica saga de acertijos de LEVEL-5 está lista para volver con una propuesta ambiciosa. Los responsables de Professor Layton and the New World of Steam ampliarán su lanzamiento y ya no será exclusivo de consolas Nintendo. La nueva entrega también llegará a PlayStation 5 y PC, mediante Steam, junto a sus versiones previamente anunciadas para Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch. Todo apunta a un estreno mundial hacia finales de 2026.

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La noticia llegó durante el evento LEVEL-5 Vision 2026, donde el CEO Akihiro Hino compartió detalles importantes del desarrollo. Según explicó, el juego ya tiene su base jugable casi terminada, mientras el equipo se enfoca en pulir gráficos y presentación. Además, el doblaje en japonés está completo y la localización internacional avanza sin problemas.

Un regreso esperado con historia conectada

La nueva aventura se sitúa un año después de los eventos de Professor Layton and the Unwound Future. En esta ocasión, Hershel Layton y su aprendiz Luke se reúnen en Estados Unidos, específicamente en Steam Bison, una ciudad impulsada por tecnología de vapor que ha superado incluso a Londres en desarrollo.

Un misterioso incidente será el punto de partida de una historia llena de enigmas. La narrativa busca mantener el encanto clásico de la saga, pero con una escala mayor y un enfoque más moderno. También veremos nuevos personajes, incluyendo a las hermanas Allinston y a figuras clave dentro de esta ciudad tecnológica.

Aquí puedes ver el nuevo trailer:

Más acertijos que nunca y nuevas mecánicas

Uno de los puntos más llamativos es que el juego contará con la mayor cantidad de acertijos en toda la historia de la franquicia. Estos desafíos fueron diseñados por QuizKnock, un grupo conocido por combinar entretenimiento con aprendizaje.

Las mecánicas también evolucionan, ya que habrá exploración con un mapa mundial, movimiento mejorado y un sistema donde resolver puzzles ayuda directamente al crecimiento de la ciudad. Esto añadirá una capa extra de progreso que va más allá de simplemente avanzar en la historia.

Entre las novedades destacan un modo llamado Coin Radar, nuevos compañeros, escenas completamente en 3D y soporte para mouse en plataformas compatibles (Switch 2 y Steam). Todo esto buscará modernizar la experiencia sin perder la esencia que hizo famosa a la saga.

Además, el juego apostará fuerte por su apartado artístico y sonoro. La banda sonora contará con música de Joe Hisaishi, reconocido por su trabajo en cine, mientras que la canción principal tendrá voz y letra de Lilas Ikuta.

En el apartado de voces, destaca la participación de Yo Oizumi como el profesor Layton, acompañado de un elenco que promete darle más profundidad emocional a la historia.

Un lanzamiento cada vez más cerca

Aunque todavía no hay una fecha exacta de estreno, LEVEL-5 asegura que el desarrollo avanza de forma sólida. Todo indica que el regreso de Layton será uno de los lanzamientos más importantes de la compañía.

Con más plataformas, más acertijos y una historia que conecta directamente con uno de los juegos más queridos, esta nueva entrega apunta a convertirse en un imperdible para fans y nuevos jugadores.

¿Te emociona el regreso del profesor Layton con esta nueva aventura? ¿Crees que esta entrega logrará superar a los clásicos de la saga? Cuéntanos en los comentarios.

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