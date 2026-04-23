Project Helix: la nueva consola de Xbox podría costar hasta $1200 USD, pero sería un sistema muy revolucionario que igualaría a una PC gaming de hasta $3000 USD

Project Helix, la próxima consola de Xbox, aún es un misterio. Sólo sabemos que será un sistema híbrido, pues tomará lo mejor del ecosistema de la marca y Windows para que podamos disfrutar juegos de consolas y PC. Los rumores y filtraciones sobre el hardware continúan, y un reconocido insider está sorprendido con algunas de las características del sistema.

Moore’s Law Is Dead habló de nuevo sobre lo que Project Helix ofrecerá a los jugadores. Reiteró que será un sistema caro, pues fácilmente rebasará la barrera de los $1000 USD. Pese a ello, cree que el hardware valdrá totalmente la pena ya que, según sus palabras, será realmente revolucionario. Afirmó que los jugadores recibirán mucho a cambio de su precio e, incluso, comparó Project Helix con una PC gaming que puede costar varios miles de dólares.

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Xbox Project Helix será un hardware caro, pero valdrá la pena ya que será revolucionario

Nuestras carteras están temblando ante la llegada de la próxima generación. Durante los últimos meses, los videojuegos se han encarecido de manera considerable, así que el panorama no pinta muy bien para los próximos años. Todos los reportes sobre la próxima consola de Xbox coinciden en que Project Helix será todo, menos un sistema económico.

Durante la edición más reciente del podcast Broken Silicon (vía Wccftech), Moore’s Law Is Dead aseguró que “Project Helix es básicamente una PC de gama alta”. Aclaró que no será un equipo de “ultra alto nivel”, pero que sin duda será mucho más potente de lo que suelen ser las consolas. Reiteró que el sistema tendrá la APU más grande en la historia de las consolas.

Project Helix sería una consola cara, pero el gasto valdría la pena

El experto en tecnología e insider considera que Project Helix puede ser muy revolucionario. Comparó la consola de Xbox con el MacBook Neo de Apple, que llegó y sacudió el mercado de los portátiles económicos. Moore’s Law Is Dead aseguró que la inversión en Project Helix Valdrá la pena, incluso si cuesta $1200 USD, pues será como tener una PC para gaming de entre $2000 y $3000 USD.

“Si Project Helix tiene un modo PC, podría convertirse en un producto tan revolucionario para los ordenadores preconfigurados de gama media y alta como lo fue el MacBook Neo de Apple para los portátiles económicos. Sí, será caro para ser una consola, pero chicos, si cuesta incluso $1200 USD, es como un PC para gaming de $2000 o $3000 USD. Eso sí que es revolucionario”.

¿Qué sabemos sobre el potencial de la próxima consola de Xbox?

El insider también ha compartido detalles concretos sobre el supuesto potencial de Project Helix. Gracias a esto, sabemos que ofrecerá hasta 5 veces más velocidad en rasterización y 20 veces más rendimiento en trazado de rayos, en comparación con Xbox Series X. La nueva consola tendrá 30% más unidades de computo, pero su arquitectura RDNA 5 hará que cada una sea 65% más rápida.

Gracias a su potencial, Project Helix podría ofrecer una experiencia de juego a más de 120 fps. En comparación con PS6, sólo sabemos que sería más poderosa y rápida que la consola de Sony. Supuestamente, el sistema de Xbox utilizará una configuración híbrida de 3 núcleos Zen 6 y 8 núcleos Zen 6c, lo que permitirá que ejecute sin problemas juegos de consola y PC.

El sistema dará acceso a todo el ecosistema de Xbox y, en teoría, ejecutaría Windows con una capa de personalización para gaming. Esto abriría las puertas a tiendas de terceros, como Steam, GOG, Epic Games Store y más. Los primeros kits de desarrollo del sistema llegarán a los estudios en 2027, así que su lanzamiento se espera para algún momento de ese año o 2028.

El sistema de Xbox sería el más potente de la próxima generación

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