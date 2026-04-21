PS Plus perderá 8 juegazos en mayo de 2026, incluidos un shooter aclamado por la crítica, un soulslike y un título del creador de Dragon Ball

PlayStation Plus actualizó la sección “última oportunidad para jugar”, y ya conocemos los videojuegos que dejarán de estar disponibles

PS Plus es una buena opción para los jugadores que quieren probar una gran cantidad de juegos sin hacer una gran inversión. Cada mes actualiza su librería con nuevas adiciones, pero irremediablemente también debe despedirse de algunas experiencias para dar lugar a los estrenos. Ya conocemos los primeros títulos que dirán adiós en mayo de 2026.

El servicio de suscripción evolucionó con el paso de los años, y en 2022 recibió uno de sus cambios más importantes hasta la fecha al incorporar 3 niveles de suscripción. Los planes Extra y Premium (Deluxe) recuerdan a Xbox Game Pass, pues también incluyen un catálogo rotativo que da acceso a muchos juegos que están disponibles sin costo extra.

Si bien siempre es emocionante conocer los títulos que están en camino, el otro lado de la moneda es más decepcionante. Por supuesto, nos referimos a los videojuegos que tienen los días contados.

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Control, Sand Land, Mortal Shell y más juegos abandonarán PS Plus

Como suele ser tradición, Sony actualizó la sección “última oportunidad para jugar”, así que ya sabemos cuáles serán las propuestas que dirán adiós al servicio de suscripción en mayo de 2026. La lista incluye experiencias que apelan a diferentes géneros y estilos, así que sospechamos que muchos jugadores estarán tristes.

La compañía confirmó los primeros 8 juegos que dejarán de estar disponibles en PS Plus a partir del próximo mes, posiblemente el 19 de mayo. Quizás la pérdida más importante es Control: Ultimate Edition, la versión más completa del aclamado shooter de Remedy Entertainment que incluye la aventura base y todo el contenido adicional.

También hay malas noticias para los fanáticos del trabajo de Akira Toriyama, creador de Dragon Ball. Y es que PlayStation Plus perderá Sand Land, el videojuego de Bandai Namco que adapta el manga homónimo. Este RPG de acción ambientado en un enorme decierto debutó originalmente en 2024 y recibió reseñas mayormente positivas.

Control de Remedy Entertainment y Sand Land de Akira Toriyama entre los juegos que abandonarán PS Plus en mayo de 2026

Los entusiastas de las experiencias difíciles también deben prestar atención, pues Mortal Shell, uno de los mejores exponentes del género soulslike, abandonará PS Plus a mediados del próximo mes. El título de Cold Symmetry dejará de estar disponible sin costo adicional en el catálogo, así como la versión mejorada conocida como Enhanced Edition.

Por otra parte, Sony reveló que las aventuras narrativas de terror The Dark Pictures Anthology: Man of Medan y Little Hope desaparecerán del catálogo, así como el JRPG Soul Hacker 2 de ATLUS. Finalmente, el juego de carreras MotoGP 25 tiene los días contados.

Estos son los juegos que dejarán de estar disponibles “gratis” en PS Plus Extra y PS Plus Premium (Deluxe) en mayo de 2026:

Control: Ultimate Edition (PS5)

Mortal Shell (PS4)

Mortal Shell: Enhanced Edition (PS5)

MotoGP 25 (PS4, PS5)

Sand Land (PS5, PS5)

Soul Hackers 2 (PS4, PS5)

The Dark Pictures Anthology: Little Hope (PS5, PS4)

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan (PS4)

PlayStation Plus recibió grandes juegos en abril

Aunque es triste saber que títulos muy populares abandonarán la librería del servicio de suscripción, al menos Sony no deja desamparados a los fanáticos. Esto lo decimos porque el programa actualizó su catálogo en abril con grandes experiencias que seguramente mantendrán ocupados a los jugadores por muchas horas.

Durante este mes, PS Plus les dio la bienvenida a un total de 8 juegos. Posiblemente la adición más atractiva es Horizon Zero Dawn Remastered, la nueva versión del exclusivo desarrollado por Guerrilla Games. The Crew Motorfest y Football Manager 26 Console Edition complementan un mes bastante sólido.

Estos son los juegos que llegaron al servicio durante abril:

Football Manager 26 Console Edition

Horizon Zero Dawn Remastered

Monster Train

Squirrel with a Gun

The Casting of Frank Stone

The Crew Motorfest

Warriors: Abyss

Wild Arms 4 (exclusivo para PS Plus Premium)

Lista completa de juegos que dejarán de estar disponibles sin cargo extra en PS Plus a partir de mayo de 2026

Por supuesto, la compañía aún mantiene en secreto la lista de los videojuegos que se unirán a PlayStation Plus Extra y Deluxe durante mayo de 2026.

Pero cuéntanos, ¿eres fanático de alguno de los títulos que dejarán el servicio? Déjanos leerte en los comentarios.

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