Reportes aseguran que Wolfenstein 3 está en desarrollo y Machine Games también trabaja en un juego que nadie esperaba, pero podría dar la sorpresa

Wolfenstein es una franquicia histórica y pionera de los FPS antes del éxito de DOOM. Desde hace años, la IP y su legado reposan en Machine Games, estudio de Bethesda con un par de lanzamientos canónicos y spin-offs. Sin embargo, ya pasaron años desde que salió el último juego y los fans quieren ver de nueva cuenta a B.J. Blazkowicz pateando traseros supremacistas. El estudio se mantiene en discreción, pero hay noticias interesantes sobre la tercera entrega y una sorpresa adicional.

B.J. Blazkowicz podría regresar pronto

Lo nuevo de Machine Games parece prometedor

Tras el desarrollo y lanzamiento del genial Indiana Jones and the Great Circle, Machine Games ya trabaja en nuevos proyectos. Tal parece que la reciente entrega, diferente a lo que han hecho en años recientes renovó los bríos y el futuro luce prometedor.

Según reportes de Windows Central y Kotaku, fuentes internas revelaron que el estudio de Bethesda ya trabaja en la tercera entrega de Wolfenstein. La franquicia de acción en primera persona y en la que luchas en un mundo donde los nazis ganaron la Segunda Guerra Mundial se pensó como una trilogía en su era reciente.

Lo último que se lanzó de esta IP fue el juego cooperativo Wolfenstein: Youngblood en 2019. Desde entonces no hay novedades, pero el estudio reconoció que todavía quedaba un tercer juego por realizar. Tal parece que la siguiente escala de Machine Games será el cierre de la reciente aventura de Terror Billy.

Sin embargo, eso no es todo. Aunque se trata de un proyecto AAA, Wolfenstein 3 no es el único juego en que trabaja el estudio. Los reportes revelaron que también desarrollan un multijugador en línea con una propuesta similar a Rainbow Six. Esto es, una experiencia táctica y cooperativa para avanzar y cumplir objetivos en equipo. No se compartieron detalles sobre este proyecto que sería secreto.

Machine Games regresaría a la franquicia que los llevó a la cima

¿Cuándo se fundó el estudio responsable de Wolfenstein y en qué juegos han trabajado?

Machine Games se fundó en 2009 por un grupo de trabajadores de Starbreeze. Tras establecer su sede en Suecia y mostrar sus ideas y forma de trabajo, lograron cerrar una relación con Bethesda en 2010, compañía que les encargó el regreso de Wolfenstein.

Hasta el momento, los títulos desarrollados por Machine Games han recibido buenas críticas y el estudio ya es sinónimo de calidad. A continuación, te mostramos todos los juegos y colaboraciones en su haber.

Juegos desarrollados por Machine Games:

Wolfenstein: The New Order

Wolfenstein: The Old Blood

Wolfenstein II: The New Colossus

Wolfenstein: Youngblood

Wolfenstein: Cyberpilot

Indiana Jones and the Great Circle

Colaboraciones en el diseño de niveles:

Quake: Dimension of the Past

Quake: Dimension of the Machine

Quake II: Call of the Machine

DOOM: Legacy of Rust

