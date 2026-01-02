Resident Evil 4 Remake iba a tener un prólogo protagonizado por Ashley Graham, pero fue eliminado: modder logra restaurarlo y hacerlo jugable

El dataminer y creador de contenido Thekempy se las arregló para recuperar una pequeña sección descartada del título de Capcom

Resident Evil 4 Remake enamoró a los fanáticos al lograr perfeccionar los elementos del título original con mejores gráficos, una jugabilidad más pulida y una narrativa más coherente. Pero como suele suceder en las grandes producciones, algunas características se quedaron a la mitad del camino y jamás llegaron a la versión final.

La reinvención del clásico de 2005 iba a tener un prólogo especial que nos pondría brevemente en los zapatos de uno de los personajes más importantes de la aventura: Ashley Graham. Ahora, un modder logró restaurar esa sección eliminada para mostrarla al público.

Ashley Graham iba a protagonizar el prólogo de Resident Evil 4 Remake

Tal como sucede en la entrega original de hace 20 años, Resident Evil 4 Remake empieza con Leon S. Kennedy, quien llega a la aldea para comenzar su misión de rescate. Esa secuencia de introducción se desarrolla prácticamente de la misma manera, lo que resulta muy nostálgico y mejora la rejugabilidad.

No obstante, parece que Capcom tenía otros planes. Originalmente, los desarrolladores crearon un prólogo llamado simplemente Capítulo 0, que presentaría a Ashley Graham como la protagonista. La sección se eliminó de la versión final, aunque sí está presente en el primer avance oficial del título de acción.

Los fanáticos sabrán muy bien que la hija del presidente es uno de los personajes clave de la aventura, aunque primero debemos completar el primer capítulo y adentrarnos más en la campaña para encontrarla y rescatarla. Posteriormente, en niveles específicos podemos jugar como ella en secciones enfocados en el sigilo.

Ashley Graham iba a protagonizar la escena inicial de Resident Evil 4 Remake

Rescatan el Capítulo 0 del remake de Resident Evil 4

Ahora, más de 2 años después del lanzamiento del exitoso remake de la cuarta entrega, un fanático logró restaurar y mostrar al mundo una versión preliminar del Capítulo 0 eliminado. Aunque gran parte del contenido se removió de la experiencia, aún hay suficientes archivos y material para hacer una recreación jugable.

Fue el dataminer y creador de contenido Thekempy quien se encargó de mostrar este hallazgo en su canal de YouTube. A través de un video, podemos ver cómo se desarrollaría este prólogo protagonizado por Ashley Graham. Parece que la secuencia iba a ser muy corta, así que solamente iba a servir como una breve introducción que nos pondría en contexto.

Dataminer logró hacer una versión jugable del prólogo eliminado del aclamado remake de Resident Evil 4

Resident Evil 4 Remake iba a comenzar con la hija del presidente, quien se adentra por el bosque en plena noche. Posteriormente se encuentra con miembros de la organización religiosa Los Iluminados, quienes realizan un ritual de sacrificio; esta escena es la que aparece brevemente en el primer avance del videojuego.

Aunque la nueva zona del mapa está inacabada y es de difícil acceso, el modder logró restaurarla parcialmente. A lo largo del nivel, se producen diversos eventos narrativos, como la aparición de una patrulla de infectados que persigue a Ashley Graham por los túneles y una cabaña.

En un momento, aparece Luis Sera. Al final, la protagonista es perseguida otra vez por los habitantes del pueblo, lo que se cree que conduce a la secuencia en la que es secuestrada y llevada a la iglesia. Se desconoce por qué Capcom decidió cortar esta secuencia, y parece muy improbable que tenga planes de relanzarla a través de un DLC.

