Resident Evil Requiem podría recibir el esperado Modo Mercenarios en una próxima actualización, según filtración

La comunidad descubrió canciones inéditas en los archivos que parecen indicar que el minijuego llegará al título de Capcom

Sin ningún temor a equivocarnos, podemos afirmar que Resident Evil Requiem es uno de los mejores videojuegos de 2026 hasta la fecha gracias a su excelente campaña que combina con éxito 2 estilos muy diferentes. Ya sabemos que más contenido está a la vuelta de la esquina, y una nueva filtración parece revelar que uno de los modos favoritos de los fans llegará pronto.

Aunque la aventura de Grace Ashcroft y Leon S. Kennedy fue del agrado de la comunidad, muchos concuerdan en que al título le hace falta más contenido. Actualmente, el componente narrativo es la única modalidad disponible, sin alguna distracción para quienes deseen explorar más las mecánicas de combate o conocer más del mundo.

Eso podría estar por cambiar en una próxima actualización, pues una filtración reciente parece indicar que el Modo Mercenarios llegará tarde o temprano a la obra maestra de Capcom.

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El Modo Mercenarios podría llegar a Resident Evil Requiem

Para aquellos que son nuevos en la franquicia, es pertinente recordar que el Modo Mercenarios es un minijuego en el que los jugadores deben enfrentarse contrarreloj a oleadas de enemigos en una pequeña arena de combate mientras tratan de alcanzar la puntuación más alta.

Esta modalidad también es famosa por tener múltiples personajes jugables, cada uno con su propio set de herramientas o habilidades. A pesar de su simpleza, es uno de los contenidos extra más queridos y populares en la comunidad, así que los fans se preguntan si Resident Evil Requiem también lo tendrá.

En caso de que una filtración reciente sea de fiar, ciertamente es una posibilidad. Esta semana, el dataminer conocido como MasyaSYRKOV descubrió canciones inéditas en los archivos internos que parecen pertenecer al esperado Modo Mercenarios. En una publicación en redes sociales compartió sus hallazgos.

Nuevas pistas parecen indicar que Resident Evil Requiem tendrá su propio Modo Mercenarios

Las melodías en cuestión son muy intensas y están en sintonía con lo que se puede esperar de un minijuego enfocado en la acción. La prueba definitiva son las pistas número 3 y 5, que están acompañadas de un Tic Tac constante que recuerda a los eventos temporales que aparecen dentro del modo de juego.

Es un misterio si estas supuestas canciones originales hacen referencia a un posible Modo Mercenarios para Resident Evil Requim, pues podría tratarse de contenido eliminado o material para una modalidad totalmente nueva. Por ahora, lo mejor será moderar las expectativas.

Resident Evil Requiem recibirá nuevo contenido

Lo que ya sabemos con certeza es que el título de Capcom recibirá nuevo contenido en los próximos meses. Tras el éxito del lanzamiento inicial, el director Koshi Nakanishi confirmó que el equipo trabaja en una expansión de historia que “profundizará en el mundo” del juego.

Los detalles sobre el componente narrativo son desconocidos, pero la comunidad espera que Ada Wong, uno de los personajes preferidos de los fans, sea la protagonista del nuevo DLC. También se teoriza que los desarrolladores finalmente revelarán quién es la esposa de Leon S. Kennedy.

Por otra parte, el creativo japonés confirmó que Resident Evil Requiem recibirá un nuevo minijuego. Éste último tiene un estreno previsto para mayo, y los jugadores sospechan que se trata del Modo Mercenarios. En caso de que así sea, el primer trailer está cerca.

Resident Evil Requiem se actualizará con más contenido

Es lógico que Capcom quiera apoyar este proyecto con nuevo contenido. El título vendió 6 millones de unidades en cuestión de 2 semanas, lo que marca un nuevo récord para la franquicia de terror y acción. Rumores recientes señalan que remakes de Code Veronica y RE 0 también están en desarrollo.

Pero cuéntanos, ¿esperas que el Modo Mercenarios llegue al survival horror? Déjanos leerte en los comentarios.

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