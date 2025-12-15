Resident Evil tendría remakes en camino: Code Veronica para 2027 y Zero para 2028

La maquinaria de Resident Evil no se detiene y Capcom ya estaría planeando sus próximos movimientos. Mientras la compañía se prepara para el estreno de Resident Evil Requiem a inicios de 2026, un nuevo reporte apunta a que la saga continuará apostando fuerte por los remakes de sus entregas clásicas.

La información proviene de Dusk Golem, insider conocido por compartir filtraciones acertadas sobre Resident Evil en el pasado. De acuerdo con su más reciente actualización, Capcom tendría 2 remakes importantes programados para los próximos años, ambos muy solicitados por la comunidad desde hace tiempo.

Code Veronica sería el siguiente gran remake

Según Dusk Golem, el siguiente proyecto de la franquicia sería Resident Evil Code Veronica Remake. El juego se anunciaría en algún punto de 2026 y su lanzamiento estaría planeado para 2027, convirtiéndose en el siguiente remake principal tras las reinterpretaciones de Resident Evil 2, 3 y 4.

Code Veronica es considerado uno de los capítulos más relevantes de la etapa clásica de la serie. Su historia profundizó en el conflicto de los Redfield y presentó una narrativa más ambiciosa para la época, por lo que muchos fans creen que merece una actualización completa con el RE Engine.

Durante años, la comunidad ha señalado que este juego quedó rezagado frente a otros remakes recientes. Un relanzamiento permitiría mejorar controles, ritmo y presentación visual, además de acercarlo a nuevas generaciones de jugadores.

Resident Evil Zero llegaría en 2028

Después de Code Veronica, el siguiente proyecto sería Resident Evil Zero Remake. Según el insider, este título estaría programado para lanzarse en 2028, continuando con la estrategia de revitalizar entregas clave del pasado.

Resident Evil Zero funciona como una precuela directa del primer juego y es recordado por su sistema de 2 personajes jugables y por eliminar los cofres tradicionales. Estas decisiones lo volvieron un título divisivo, aunque también muy interesante desde el punto de vista de diseño.

Un remake podría ser la oportunidad ideal para pulir esas mecánicas y resolver problemas de administración de objetos y ritmo. Para muchos fans, Zero tiene el potencial de brillar con un rediseño moderno.

Todo después de Resident Evil Requiem

Estos supuestos planes llegarían después del lanzamiento de Resident Evil Requiem, título que se estrenará el 27 de febrero de 2026 en consolas y PC. A partir de ahí, Capcom seguiría apostando por reforzar el legado de la serie con remakes de alto perfil.

Dusk Golem aclaró que esta es la información más reciente que ha escuchado y que avisará si hay cambios. Por ahora, todo debe tomarse como un reporte no oficial, aunque el historial del insider da razones para ilusionarse.

¿Te gustaría ver un remake de Code Veronica antes que otros juegos de la saga? ¿Crees que Resident Evil Zero merece una segunda oportunidad Cuéntanos en los comentarios.

