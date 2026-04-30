Resident Evil: trailer revela lo terrorífica que será la película de Zach Cregger; la adaptación narrará una historia paralela a Resident Evil 2

Los fans de Resident Evil coinciden en algo: las adaptaciones de la saga al cine y a la televisión no han cumplido con las expectativas. Las películas y las series de la aclamada franquicia de Capcom han fracasado al llevar la experiencia survival horror a un nuevo formato. Ahora, Zach Cregger —director de Barbarian y La hora de la desaparición— lo intentará con una cinta que luce bastante prometedora en su primer trailer.

Esta mañana, Sony y Constantin Film compartieron el primer vistazo a la cinta protagonizada por Bryan, personaje de Austin Abrams que vivirá una auténtica pesadilla en Raccoon City. Zach Cregger tomó inspiración de varios juegos de la franquicia para narrar una historia paralela a Resident Evil 2, uno de los títulos más queridos de la saga de terror.

Video relacionado: La historia detrás de Resident Evil

¿De qué tratará y cuándo se estrenará la película de Resident Evil?

Zach Cregger decidió ignorar las anteriores adaptaciones de Resident Evil para darle a su película un tono diferente. La acción será un componente importante, pero la esencia de la cinta será el horror. El primer trailer del proyecto nos presenta Bryan, un mensajero médico que vivirá su peor noche en Raccoon City.

Vemos al protagonista claramente desesperado por ponerse en contacto con su pareja, pues sabe que podría ser su último día de vida. El avance revela el motivo de la desesperanza de Bryan: Raccoon City está plagada de zombies tras un peligroso brote producido por el Virus T.

Austin Abrams como Bryan en la nueva película de Resident Evil

El personaje está muy lejos de ser ese hombre de acción que es Leon S. Kennedy, así que veremos la aventura de un hombre indefenso que luchará por sobrevivir. El cineasta explicó que su cinta será una historia paralela a Resident Evil 2 y que tendrá muchas referencias a la franquicia de Capcom; sin embargo, no se inspira directamente en ninguno de sus juegos:

“Quería construir una historia que pudiera existir en el mundo de Resident Evil y que, en cierto modo, estuviera en la periferia de los acontecimientos de Resident Evil 2 , donde Raccoon City está viviendo su gran noche, pero que contara simplemente otra historia que pudiera estar ocurriendo en paralelo, que realmente respetara la atmósfera y el ritmo que se experimenta al jugar a los juegos”.

Los fanáticos de la franquicia ya pueden marcar su calendario, pues la nueva adaptación de Resident Evil llegará a los cines de todo el mundo el próximo 18 de septiembre. El reparto de la cinta, que se podrá disfrutar en formato IMAX, se complementa con Kali Reis y Paul Walter Houser. Abajo está su primer trailer.

Una adaptación que se sentirá como jugar un videojuego

El cineasta es un apasionado de Resident Evil, por lo que asegura que su película se sentirá como jugar uno de los títulos de la saga. Considera que Bryan es una especie de avatar que ayudará a la audiencia a imaginar cómo sería estar en Raccoon City. Por ello, decidió apostar por un protagonista que es un hombre común y se aleja del estereotipo de los héroes de la saga. Desde su perspectiva, Leon S. Kennedy no encajaba en la historia que quería contar:

“Voy a contar otra historia que se siente como jugar un juego dentro del mundo del juego, pero no estoy invadiendo la historia de Leo. No estoy reinterpretando a Leon, Dios me libre. Estoy dejando que Leon siga siendo Leon y siento que eso es lo más respetuoso que podría hacer”.

La película complacerá a los fans y llevará la IP a nuevas audiencias

Cregger promete que las personas que no conocen la franquicia disfrutarán la película, pero cree que los jugadores son realmente quienes podrán apreciar todo el trabajo que hay detrás del proyecto. Esto debido a que la cinta estará llena de referencias a Resident Evil 2 y Resident Evil 4. Por último, el director de la cinta explicó que su adaptación reflejará la esencia de la saga, sin los elementos sobrenaturales de las entregas más recientes de Capcom.

“Quería asegurarme de que todo se sintiera como un producto del Virus T. Me encanta Resident Evil Village , pero me decepcionó un poco la magia tan explícita de ese juego, donde la gente se transforma en pájaros, vuela y luego regresa. Es demasiado mágico para mí. Quería que este juego se pareciera más a Resident Evil 2 , pero con un toque más realista”.

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con Resident Evil.

Video relacionado: Momentos espantosos de las películas de Resident Evil

Fuente