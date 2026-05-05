Revelan que se intentó llevar Kena: Bridge of Spirits a Nintendo Switch, pero el resultado fue malo y cancelaron la versión

El equipo de Ember Lab explica por qué el proyecto en Switch nunca vio la luz y cómo el Switch 2 cambió el panorama.

Durante años, Kena: Bridge of Spirits ha sido reconocido por su estilo visual encantador y su sólido desempeño técnico. Sin embargo, lo que pocos sabían es que el juego estuvo muy cerca de llegar al primer Nintendo Switch. Hoy, conocemos por qué eso nunca ocurrió.

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En una entrevista reciente, el equipo de Ember Lab reveló que intentaron llevar su título a la consola híbrida original. El experimento terminó siendo más problemático de lo esperado.

Un port que simplemente no funcionó

De acuerdo con el COO del estudio, Josh Grier, el equipo sí logró correr el juego en el hardware del primer Switch. Sin embargo, el costo técnico y artístico era demasiado alto.

“Intentamos llevarlo a Switch. Pero para hacerlo, habríamos tenido que alterar mucho el estilo artístico del juego. Habríamos tenido que comprimir demasiado las cosas. Creo que si hubiéramos desarrollado un juego desde el inicio para la plataforma, habríamos tenido una mejor oportunidad”.

Rendimiento inestable y una experiencia negativa

Grier explicó que el equipo logró acercarse a una versión funcional. Aun así, el resultado final no cumplía con los estándares del estudio.

“Estuvimos cerca, pero pensamos que no valía la pena ofrecer una experiencia inferior en términos de frame rate y rendimiento”.

Además, el desarrollador reveló que los problemas técnicos eran constantes, especialmente en momentos clave del gameplay:

“No pudimos lograr la resolución deseada con el frame rate que queríamos. Cuando subíamos la resolución, el rendimiento simplemente… no era bueno. Hay zonas más intensas donde ocurren muchas cosas en pantalla y el desempeño cae. Y en las secciones de plataformas, donde buscamos precisión, la experiencia fue negativa. Aunque esa versión existe en algún servidor”.

Nintendo Switch 2 hizo la diferencia

Ante estos obstáculos, Ember Lab decidió abandonar la versión de Switch y enfocarse en hardware más potente. Ahí es donde entró el Nintendo Switch 2.

Gracias a sus mejoras técnicas, el estudio pudo mantener la visión original del juego sin compromisos importantes. Esto permitió ofrecer una experiencia mucho más cercana a lo que imaginaron desde el inicio.

¿Te hubiera gustado ver Kena: Bridge of Spirits en el primer Switch, aunque tuviera recortes importantes? ¿Crees que fue la decisión correcta esperar un hardware más potente? Cuéntanos en los comentarios.

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