Reverse Collapse: F sorprende con su ambicioso enfoque cooperativo y ya apunta a PS5, Xbox Series, PC y móviles

Un nuevo shooter de ciencia ficción quiere llevar la cooperación al siguiente nivel con tecnología moderna y una propuesta intensa.

La industria de los videojuegos sigue apostando fuerte por experiencias cooperativas y ahora surge un proyecto que busca destacar en ese terreno. Se trata de Reverse Collapse: F, un título que combina acción, ciencia ficción y trabajo en equipo en un mundo que parece estar al borde del colapso.

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Detrás del proyecto están Sunborn Network Technology y el equipo interno Mica Team, quienes ya confirmaron que el juego llegará en 2028 a múltiples plataformas, incluyendo PlayStation 5, Xbox Series, PC y dispositivos móviles.

Un mundo hostil donde la cooperación será clave

En Reverse Collapse: F, los jugadores asumirán el papel de los llamados “Gifted”, personajes con habilidades especiales que buscan una esperanza para la supervivencia de la humanidad. La aventura los llevará a explorar entornos peligrosos llenos de amenazas y misterios.

La propuesta se centra en un shooter en tercera persona con enfoque cooperativo PvE. Esto significa que tendrás que coordinarte con otros jugadores para sobrevivir a los distintos desafíos.

El concepto gira alrededor de adentrarse en lo desconocido, donde el miedo y la tensión serán constantes. Además, el juego promete situaciones intensas, donde cada decisión puede marcar la diferencia entre avanzar o caer en combate.

Aquí puedes ver la presentación del juego:

Unreal Engine 5 promete un salto visual importante

Uno de los aspectos más llamativos es que el título está siendo desarrollado con Unreal Engine 5, lo que sugiere gráficos avanzados y escenarios más detallados. Esto podría traducirse en mundos más inmersivos y efectos visuales que potencien la sensación de peligro.

Incluso, el hecho de que llegue tanto a consolas como a móviles indica que el estudio busca una comunidad amplia. Será interesante ver cómo logran adaptar la experiencia cooperativa entre plataformas tan distintas.

Por ahora, el lanzamiento se ve lejano, así que todavía queda camino por recorrer. Sin embargo, la propuesta ya llamó la atención de quienes disfrutan los shooters cooperativos con ambientación futurista.

¿Qué te parece la propuesta de Reverse Collapse: F? ¿Crees que logrará destacar entre los shooters cooperativos actuales? Cuéntanos en los comentarios.

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