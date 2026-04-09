Rhythm Heaven Groove llegará muy pronto a Nintendo Switch y promete ponerte a bailar con sus locos minijuegos

La querida serie musical regresa con nuevas canciones, desafíos creativos y un estilo que mezcla ritmo, humor y precisión.

Los fans de los juegos musicales ya tienen algo que esperar este verano, y es que una franquicia muy querida está lista para regresar con una nueva entrega llena de estilo. Tras varios años sin novedades importantes, Rhythm Heaven vuelve con una propuesta que mantiene su esencia, pero añade ideas frescas para conquistar tanto a veteranos como a nuevos jugadores.

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Ahora, Rhythm Heaven Groove ya tiene fecha confirmada y apunta a convertirse en uno de los lanzamientos más llamativos de la temporada en la consola híbrida de Nintendo.

Un regreso lleno de ritmo y locura

Será el próximo 2 de julio cuando Rhythm Heaven Groove debute en Nintendo Switch, llevando consigo una colección de minijuegos rítmicos que pondrán a prueba tu precisión. La fórmula sigue siendo simple en papel, pero adictiva en la práctica: presionar botones al compás de la música.

Sin embargo, lo que realmente distingue a esta saga es su creatividad. Aquí no sólo seguirás el ritmo, también participarás en situaciones absurdas y divertidas: desde cortar vegetales que vuelan por el aire y hasta rebotar frutas usando los bíceps. Cada desafío tiene su propio estilo y sentido del humor.

Aquí puedes ver el avance:

Música pegajosa con talento reconocido

Uno de los puntos más fuertes de la serie siempre ha sido su soundtrack y esta nueva entrega mantiene esa tradición. El juego contará con música original, incluyendo temas creados por el reconocido músico japonés TSUNKU, una figura clave en la identidad sonora de la franquicia.

Esto garantizará melodías memorables que acompañarán la jugabilidad y que se convierten en parte esencial del reto. Escuchar, anticipar y reaccionar será la clave para dominar cada nivel.

El juego también dará el salto a Nintendo Switch 2

Además de su lanzamiento en Switch, Rhythm Heaven Groove también será jugable en Nintendo Switch 2. Esto abre la puerta a una experiencia más fluida y posiblemente mejoras técnicas, aunque aún no se han detallado diferencias específicas.

Con su estilo único, música pegajosa y mecánicas accesibles, todo apunta a que esta entrega será otro éxito dentro de la franquicia.

¿Te emociona el regreso de Rhythm Heaven Groove? ¿Crees que superará a entregas anteriores de la saga? Cuéntanos en los comentarios.

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