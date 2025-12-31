Riot Games revela por accidente la fecha de lanzamiento de 2XKO y podrás jugarlo gratis muy pronto

Parece que fue ayer cuando Riot Games anunció el desarrollo de varios proyectos relacionados con su franquicia insignia, League of Legends, pero la verdad es que ya pasaron más de 6 años. 2XKO, uno de los más esperados, ya tiene fecha de lanzamiento.

Quizá recuerdes que en 2019 Riot Games por primera vez habló del desarrollo de Project L, que de forma inesperada se reveló como un título de peleas.

Luego de 6 años, Riot Games lanzará Project L

La compañía pasó la mayor parte de 2023 trabajando en el proyecto y en 2024 por fin le cambió el nombre a 2XKO, en octubre de 2025 y lo lanzó en PC como Acceso Anticipado a través de su launcher oficial.

Aunque se esperaba que tuviera un lanzamiento final antes de que terminara 2025, después anticipó que en enero de 2026 debutaría formalmente.

No había fecha de lanzamiento concreta más allá del primer mes del año que está por comenzar y se temía que Riot Games no cumpliera la promesa dado que 2025 está a pocas horas de terminar y no había noticias del título.

Riot Games reveló por accidente la fecha de lanzamiento de 2XKO (imagen: Riot Games)

¿Cuándo debutará 2XKO?

No obstante, en las vísperas del Año Nuevo el anuncio llegó por accidente, ya que Riot Games liberó un trailer antes de lo esperado, el cual revelaba que el free-to-play podrá jugarse en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a partir del 20 de enero de 2026 (vía Nabil Mehari, Bluesky).

El avance de poco menos de 2 minutos deja echar un vistazo al gameplay del título, que ofrecerá combates por equipo con personajes del universo de League of Legends en 2D.

2XKO presume también rollback netcode y un sistema antitrampa de vanguardia que asegurarán un entorno de juego justo ya sea en las partidas en línea clasificatorias, en las partidas casuales o en las partidas privadas.

Es importante mencionar que Riot Games no ha hecho comentario sobre el anuncio anticipado, sino que se limitó a volver privado el trailer (aunque los fans fueron lo suficientemente rápidos para guardarlo). Se espera que en los días próximos lo comparta de nueva cuenta, pero ahora sin equivocarse.

2XKO debutará el 20 de enero de 2026 en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. Puedes encontrar más noticias relacionadas con este título si visitas esta página.

