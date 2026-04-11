Rockstar Games sufre otro hackeo: atacantes amenazan con filtrar información del estudio de GTA VI la próxima semana

Un grupo de hackers llamado ShinyHunters tiene información confidencial de Rockstar Games en sus manos. Los atacantes la obtuvieron por una vulnerabilidad en los sistemas de la compañía de GTA VI, que ya confirmó que efectivamente sufrió otro hackeo.

Hace meses, la empresa de Take-Two Interactive fue blanco de un ataque que se tradujo en las primeras filtraciones de GTA VI, el juego más esperado del año. La situación se complica para el aclamado estudio, pues ShinyHunters amenaza con compartir nueva información confidencial la próxima semana, si es que no recibe un pago por los datos robados.

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ShinyHunters se adjudica nuevo hackeo a Rockstar Games

Durante los últimos años, importantes estudios han sido víctimas de ciberataques por parte de diversos grupos de hackers. ShinyHunters, organización que opera desde 2020, es conocido por robar información de grandes corporaciones. En el pasado, atacó con éxito a Microsoft, Cisco, Ticketmaster y AT&T. Su más reciente víctima es Rockstar Games, el estudio de GTA VI.

Gracias a un reporte de The Cybersec Guru, sabemos que los miembros de ShinyHunters se infiltraron en los sistemas de Rockstar Games gracias a una vulnerabilidad en Anodot, un software relacionado con la nube. Lograron obtener tokens de autenticación para entrar con libertad al entorno Snowflake, una aplicación SaaS impulsada por la misma tecnología.

ShinyHunters compartió un mensaje donde asegura tener información confidencial de Rockstar Games y exige un pago por el rescate de la información. De lo contrario, liberará los datos y los venderá al mejor postor si no recibe una compensación antes del 14 de abril, es decir, a principios de la próxima semana.

“Rockstar Games, sus instancias de Snowflake fueron comprometidas gracias a Anodot.com. Paguen o filtraremos. Esta es una advertencia final para que se comuniquen antes del 14 de abril de 2026. De lo contrario, procederemos a filtrar la información, además de ocasionarles diversos inconvenientes digitales. Tomen la decisión correcta; no se conviertan en el próximo titular”.

El estudio de GTA VI enfrenta otro hackeo a sus sistemas

En declaraciones para Kotaku, un portavoz de Rockstar Games confirmó que un grupo de terceros tuvo acceso a cierta información. Añadió que el ataque no tendrá consecuencias graves ni para el estudio ni para sus jugadores. Por ahora, la compañía no ha compartido más detalles sobre cómo ocurrió y qué medidas tomará para evitar más problemas en el futuro.

“Podemos confirmar que una cantidad limitada de información no sensible de la empresa fue accedida en relación con una filtración de datos de un tercero. Este incidente no tiene impacto en nuestra organización ni en nuestros jugadores.”

¿Habrá nuevas filtraciones de GTA VI tras el ataque?

Por supuesto, el ataque a Rockstar genera preocupación por las posibles consecuencias para GTA VI. Sin embargo, todo indica que el esperado juego está a salvo de ShinyHunters. En teoría, el grupo de hackers sólo obtuvo información financiera de Rockstar Games, cronogramas de marketing y algunos contratos con compañías externas.

Además, los atacantes tienen en sus manos datos sobre los hábitos de consumo de los jugadores, pero al parecer no obtuvieron nada de información directamente ligada con GTA VI. En este punto, no se esperan posibles filtraciones del título la próxima semana. Lo más seguro es que Rockstar Games decida no negociar con los hackers, así que es posible que surja algo de la información robada en unos días.

Es poco probable que se repita la situación de 2022, cuando un hacker vulneró los sistemas del estudio y filtró más de 90 videos con gameplay de GTA VI. El material mostró el título en una fase temprana de desarrollo, y el hackeo pasó a la historia como uno de los más grandes de la industria.

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