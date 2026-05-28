Aunque la industria de los videojuegos siempre mira hacia el futuro, el lazo con el pasado se mantiene y algunas compañías ofrecen opciones para mantener con vigencia comercial los juegos de antaño.

Una de ellas es la librería del servicio Switch Online + Expansion Pack de Nintendo, la cual incluye un apartado de Nintendo 64 que sigue cautivando a los fans.

La consola tuvo pocos juegos, pero la mayoría fueron memorables. Por eso es noticia cuando llega un nuevo título y esta vez se trata de una de las obras que hacía lucir increíble al N64, no solo a nivel gráfico, sino de diseño exterior. Por supuesto, hablamos de Donkey Kong 64.

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¿Cuándo llega Donkey Kong 64 a Switch Online + Expansion Pack?

Por medio de una publicación en redes sociales, Nintendo anunció la próxima llegada del clásico Donkey Kong 64 al servicio Switch Online + Expansion Pack.

De acuerdo con la información, el plataformero en 3D que debutó en 1999 debutará en el servicio de paga de Switch y Switch 2 el 4 de junio.

Esta entrega se une a la lista de títulos disponibles en la plataforma digital y cuyas versiones originales dieron vida al malogrado Nintendo 64.

DK 🎵

DONKEY KONG! 🎵

Help Donkey Kong rescue his friends, reclaim the Golden Banana, and save his homeland in Donkey Kong 64, coming to the Nintendo 64 – Nintendo Classics app on Jun 4 for #NintendoSwitchOnline + Expansion Pack members! pic.twitter.com/WfAZ73Cwvo — Nintendo of America (@NintendoAmerica) May 28, 2026

¿Por qué fue un juego tan importante para el N64?

Para 1999, el N64 sucumbía en el mercado ante otras plataformas. Nintendo cometió errores en cuanto a hardware que limitaron el desarrollo y ofrecían menos opciones y accesibilidad para los estudios.

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Sin embargo, los equipos de casa aprovecharon el hardware al máximo y uno de esos estudios fue Rare. Sí, la compañía británica que hoy es propiedad de Microsoft, estaba con Nintendo a finales de la década de los 90.

Tras el éxito de Super Mario 64 y el ascenso de las plataformas en 3D, Donkey Kong dio el salto hacia ese estilo. Se trató de una decisión importante pues la franquicia vivió momentos de gloria en el SNES con la saga Donkey Kong Country. De ahí que la entrega para N64 fuera muy esperada.

Este título apostó por el mercado occidental y su cartucho venía en amarillo. Asimismo, incluía una pieza que permitiría mejorar la experiencia y que, de hecho, era necesaria para jugarlo.

Hablamos del Expansion Pack, un dispositivo que añadía 4 MB de RDRAM a la consola. Al insertarlo en una ranura en la parte superior del N64, el hardware disponía de inmediato de 8 MB de RDRAM. Esto mejoró la fluidez, texturas y tiempos de carga. La mayoría de los juegos se vieron beneficiados de una u otra forma.

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