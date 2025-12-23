Rumor: Call of Duty apunta a llegar por fin a Nintendo Switch 2 en 2026

Un nuevo reporte asegura que el primer juego de la saga para la consola de Nintendo ya está muy avanzado y debutaría en unos meses.

Durante meses, Microsoft ha reiterado su intención de llevar Call of Duty a plataformas de Nintendo. Sin embargo, tras el lanzamiento de Nintendo Switch 2 el 5 de junio de 2025, la franquicia todavía no ha dado señales claras en la consola. Todo indica que esa espera podría terminar pronto, según un nuevo reporte que ha comenzado a generar conversación entre los fans.

De acuerdo con Jez Corden, informante de Windows Central, el primer Call of Duty para Nintendo Switch 2 estaría prácticamente terminado. El periodista respondió a un fan en redes sociales y aseguró que el proyecto ya cumple con sus principales hitos de desarrollo. Además, señaló que su lanzamiento está previsto para 2026, posiblemente dentro de pocos meses.

Un plan que Microsoft prometió cumplir

Desde la compra de Activision Blizzard, Microsoft dejó claro que Call of Duty seguiría siendo multiplataforma. Parte de ese compromiso incluía llevar la serie a consolas de Nintendo, algo que hasta ahora sólo se había quedado en declaraciones. La llegada de Switch 2, con un hardware más potente, abrió una nueva oportunidad para hacerlo realidad.

Aunque no se ha confirmado qué entrega llegará primero, el reporte sugiere que no se trataría de un port improvisado. El desarrollo habría avanzado de forma constante y sin retrasos importantes. Eso explicaría el silencio oficial, mientras el proyecto se acerca a su fase final.

¿Qué Call of Duty podría llegar?

Por ahora, no hay detalles sobre qué juego específico debutará en Nintendo Switch 2. Podría tratarse de una entrega reciente adaptada al sistema, o de un título diseñado para encajar con el público de la consola. También existe la posibilidad de soporte para juego cruzado, algo clave para la comunidad.

La gran incógnita es el rendimiento. Switch 2 ya ha demostrado mover producciones ambiciosas, pero Call of Duty exige estabilidad, buenos controles y una experiencia online sólida. Si Microsoft cumple con esos puntos, la saga podría encontrar una nueva audiencia en la plataforma.

Un paso importante para Nintendo Switch 2

La llegada de Call of Duty sería un golpe importante para el catálogo de Switch 2. Además de que ampliaría la oferta de shooters competitivos, reforzaría la relación entre Microsoft y Nintendo. Para muchos jugadores, sería la primera vez que disfrutan la franquicia en una consola de la gran N.

Por ahora, todo se mantiene como un reporte no confirmado. Sin embargo, las palabras de Corden sugieren que el anuncio oficial podría estar más cerca de lo esperado.

¿Te gustaría jugar Call of Duty en Nintendo Switch 2? ¿Qué entrega crees que sería la ideal para debutar en la consola? Cuéntanos en los comentarios.

