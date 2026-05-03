Satoru Iwata compartió una noticia devastadora con Reggie antes de definir el éxito del Nintendo Switch

Un encuentro en Kioto revela cómo un momento personal marcó el rumbo de una de las consolas más importantes de Nintendo.

La historia de Nintendo está llena de momentos clave, pero algunos tienen un peso emocional especial. Esta vez, un recuerdo compartido por Reggie Fils-Aimé reveló un lado más humano detrás de una de las decisiones más importantes de la compañía.

Por si te lo perdiste: Este es el calendario actualizado de estrenos en Nintendo Switch 1 y 2 para los próximos meses

Durante una charla en la NYU Game Center, el ex presidente de Nintendo of America habló sobre una reunión con Satoru Iwata que comenzó como un viaje de trabajo, pero terminó siendo algo mucho más significativo.

Una noticia difícil, cara a cara

Reggie explicó que fue llamado a Kioto para una reunión, a pesar de que ya tenía planes por su cumpleaños. Intentó cambiar la fecha, pero Iwata insistió en que debía ser en esos días.

Al reunirse, Iwata le compartió una noticia muy dura: su cáncer había regresado. Fue un momento impactante, ya que muchos pensaban que lo había superado. Aun así, decidió decirlo en persona, demostrando la cercanía y confianza que existía entre ambos.

Hablaron durante aproximadamente una hora sobre la situación. Fue una conversación emocional que reflejó la forma de ser de Iwata y su manera de liderar incluso en circunstancias complicadas.

Del dolor personal a construir el futuro

Después de ese momento, Iwata cambió completamente el enfoque de la reunión. Según Reggie, “cambió el interruptor” y dirigió la conversación hacia el futuro de Nintendo.

En ese mismo encuentro comenzaron a definir el lanzamiento de Nintendo Switch. Discutieron aspectos clave como los juegos de estreno, el precio y la estrategia de lanzamiento. El contraste fue fuerte: pasaron de una conversación personal muy dura a planear el futuro de la compañía.

Nintendo Switch debutó en 2017 y se convirtió en un enorme éxito para Nintendo, cambiando la forma en que jugamos en casa. Ahora, saber este contexto le da un significado distinto a ese logro y permite que el legado de Satoru Iwata siga presente en la industria.

¿Qué opinas sobre esta historia detrás del Nintendo Switch? ¿Cómo recuerdas el impacto de Satoru Iwata en la industria de los videojuegos? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente