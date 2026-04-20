Se filtra un nuevo vistazo de Link y la Master Sword en la película de The Legend of Zelda

Una imagen revelada por un integrante del equipo de producción dejó ver un adelanto muy esperado por los fans.

La película de The Legend of Zelda sigue generando expectativa, incluso cuando sus responsables guardan silencio sobre muchos detalles clave. Sin embargo, una reciente filtración encendió la conversación entre los fans. Se trata de un vistazo directo al diseño de Link, el héroe de Hyrule, con elementos clásicos que todos reconocen al instante.

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El material apareció brevemente en redes sociales antes de desaparecer, lo que sólo aumentó el interés por lo que podría estar preparando esta adaptación cinematográfica.

Un vistazo fugaz, pero muy revelador

Gyula Pados, director de fotografía del proyecto, publicó una imagen en su cuenta de Instagram. La publicación mostraba a Link portando su escudo y la legendaria Master Sword. Poco después, el contenido fue eliminado.

Aunque la imagen ya no está disponible oficialmente, varios usuarios lograron verla antes de su eliminación. Las descripciones coinciden en que el diseño respeta la esencia clásica del personaje. Esto incluye su atuendo característico y una apariencia fiel a la saga, en especial a entregas como The Legend of Zelda: Twilight Princess.

Aquí lo puedes ver:

Gyula Pados, the Director of Photography on The Legend of Zelda movie posted a picture on Instragram of the clapperboard in honor of filming coming to an end.



This is our first first real look at Link in his full tunic. I think this design is really good.



Source:… pic.twitter.com/drZa9Kxuyw — Stealth (@Stealth40k) April 20, 2026

La importancia de respetar el legado de Zelda

La saga The Legend of Zelda es una de las más queridas en la historia de los videojuegos. Desde su debut en 1986, ha construido una identidad fuerte basada en aventura, misterio y exploración.

Por eso, cualquier adaptación al cine enfrenta una gran presión. Los fans esperan una representación fiel de personajes como Link, Zelda y elementos icónicos como la Master Sword.

El hecho de que el arte filtrado muestre estos elementos clave genera confianza. Al mismo tiempo, deja claro que la producción busca conectar con quienes crecieron con la saga. Lo mejor de todo es que parece que se está respetando todo lo necesario para mostrar algo fiel a lo que conocemos.

Un estreno que ya está en la mira

La película de The Legend of Zelda tiene programado su estreno para mayo de 2027 en cines de todo el mundo. Aunque aún faltan detalles sobre la historia o el elenco completo, cada nueva pista alimenta la emoción.

Por ahora, queda esperar información oficial que confirme lo visto en esta filtración. Mientras tanto, los fans ya imaginan cómo lucirá Link en la pantalla grande.

¿Te gustaría que la película mantenga un estilo clásico o prefieres una reinterpretación moderna? ¿Crees que esta adaptación logrará estar a la altura de la saga? Cuéntanos en los comentarios.

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