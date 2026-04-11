¿Se pueden conseguir Pokémon shiny en Pokémon Champions? La cacería de shinies nunca había sido tan difícil

El simulador de combates Pokémon podría ser uno de los más grandes desafíos para los amantes de los shinies

Pokémon Champions debutó esta semana y pese a la compatibilidad limitada que ofrece en su estreno hay miles de personas explorando lo que tiene por ofrecer y ya hay jugadores que confirmaron la existencia de Pokémon shiny.

Para los que no están familiarizados con Pokémon, los juegos usualmente presentan variantes de las especies, llamados Pokémon shiny o variocolor, que se distinguen por una coloración diferente a la habitual y por lo difícil que es encontrarlas (1/4096 en juegos modernos).

¿Hay Pokémon shiny en Pokémon Champions?

Pues bien, a escasos días de disponibilidad de Pokémon Champions jugadores acaban de hallar los primeros ejemplares shiny. Desde luego, hablamos de ejemplares que se consiguen en el juego y no aquellos que se pueden enviar de otros juegos como Pokémon Scarlet & Violet.

Te recordamos que Pokémon Champions es principalmente un simulador de batallas Pokémon, al que los jugadores pueden enviar sus Pokémon que capturaron por su cuenta en otros títulos compatibles de la saga. Pero también ofrece la posibilidad de hacer equipo con Pokémon dentro de la aplicación por medio de un sistema de reclutamiento.

Entérate: Pokémon Legends: Z-A ofrecía una de las maneras más rápidas de conseguir shinies, pero Game Freak la parchó.

Así, jugadores han formado equipos con Pokémon competitivos de una selección cambiante y aunque apenas el título debutó esta semana ya fue posible confirmar que de entre los Pokémon seleccionables es posible hallar Pokémon shiny.

Sabemos esto gracias a GleamEyesLuxray, que en el subreddit dedicado al juego dejó ver que su primer reclutamiento fuera del tutorial fue un Decidueye shiny.

Por si fuera poco, el ejemplar es hembra, lo cual debería ser todavía más improbable, puesto que la probabilidad de que los Pokémon iniciales sean hembras es de 12.5%; se desconoce si estas probabilidades sean las mismas en Pokémon Champions.

Jugadores ya están encontrando Pokémon shiny en Pokémon Champions (imagen: GleamEyesLuxray vía reddit)

¿Pokémon shiny de Pokémon Champions pueden enviarse a Pokémon HOME?

Esto es sorprendente porque basta con esta confirmación para saber que los demás Pokémon que pueden reclutarse en Pokémon Champions podrían ser shiny.

Ciertamente, no vale mucho la pena a primera instancia incluso para los amantes de este pasatiempo, pues no hay manera de llevar los Pokémon originalmente obtenidos en Pokémon Champions a otros juegos a través de Pokémon HOME, lo que significa que el Decidueye shiny de GleamEyesLuxray sólo podrá usarse en Pokémon Champions.

Hasta el momento, The Pokémon Company, no ha hablado de planes para permitir el envío de Pokémon originalmente obtenidos en Pokémon Champions a Pokémon HOME y posteriormente a otros juegos.

¿Habrá personas cazando shinies en Pokémon Champions?

Por otro lado, debemos mencionar también que dado como funciona la obtención de Pokémon en Pokémon Champions, muy limitada por el tiempo, encontrar ejemplares shiny tomaría muchísimo tiempo, ya sea que se haga jugando normalmente o haciendo reroll.

Pero algo que nos ha enseñado la escena de cacería de Pokémon shiny es que siempre habrá personas que se proponen cumplir estos retos difíciles, así que no deberíamos descartar que haya interesados en cazar shinies en Pokémon Champions.

Por si te lo perdiste: Pokémon HOME podría convertirse en una prisión para tus Pokémon.

Jugadores pueden encontrar Pokémon shiny en Pokémon Champions (imagen: The Pokémon Company, LEVEL UP)

¿Estarías contento si encontraras un Pokémon shiny en Pokémon Champions? Cuéntanos en los comentarios o en Discord.

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