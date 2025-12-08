¿Shenmue 4 es una realidad? Filtración falsa engaña a los fans, y YS Net podría tomar medidas legales

Se cree que el video que muestra la secuela del título de Yu Suzuki se realizó gracias a la tecnología de inteligencia artificial generativa

¿Shenmue 4 existirá en algún momento? Es difícil saberlo, pues la tercera entrega estuvo muy lejos de cumplir con las altas expectativas de los fans. Ante la incertidumbre, una supuesta filtración dio esperanza a los jugadores que desean ver una continuación de la historia de Ryo Hazuki.

El supuesto video que empezó a circular en Internet hizo creer a los fanáticos que la secuela se dejará ver en The Game Awards 2025 u otro evento; sin embargo, lo mejor será que la comunidad modere sus expectativas, pues todo parece indicar que se trata de material falso generado con inteligencia artificial.

Trailer falso de Shenmue 4 genera confusión

Primero, un poco de contexto. En días recientes, empezó a circular un supuesto trailer oficial de Shenmue 4, la nueva entrega de la serie japonesa de mundo abierto. El video en cuestión se viralizó en YouTube y redes sociales, y muchos creyeron que la filtración era real debido a que las imágenes son muy convincentes.

En el metraje de más de 4 minutos vemos algunas secuencias protagonizadas por Ryo Hazuki, así como otras secuencias narrativas que muestran a más personajes y escenarios. El estilo gráfico y la dirección artística lucen muy similares a lo visto en el controvertido videojuego de 2019.

Según el supuesto trailer, Shenmue 4 está en desarrollo para Xbox Series X|S, PlayStation 5 y PC, con un lanzamiento previsto para 2026. Aunque todo se ve muy convincente gracias a que el material parece grabado de forma clandestina con una cámara, realmente se trata de una filtración falsa.

Un supuesto trailer falso, aparentemente creado con IA, apareció en internet y engañó a los fans que esperan el lanzamiento de Shenmue 4

Usuarios en redes sociales señalaron algunas inconsistencias, como efectos y animaciones de mala calidad. Estos detalles levantaron las cejas de la comunidad, que considera que se trata de un video generado mediante la tecnología de inteligencia artificial.

Debido a que el susodicho avance se empezó a compartir pocos días antes de que se lleve a cabo la ceremonia en vivo de The Game Awards 2025, muchos creyeron que SEGA mostraría el adelanto oficial durante el evento de Geoff Keighley; sin embargo, YS Net cortó la esperanza de tajo y condenó el malentendido.

Breaking News ‼️



A trailer for Shenmue IV appears to have been leaked from Sega. It is not yet verified by Sega but it seems to be real. pic.twitter.com/GMOlFFgCuw — SuperSisi (@SuperSisi) December 5, 2025

YS Net a la “filtración” de Shenmue 4

Mediante un comunicado en redes sociales, el estudio de Yu Suzuki reconoció la existencia del video, y afirmó que este usa el logotipo de la empresa sin permiso y da falsamente la impresión de que se trata de un material oficial relacionado con Shenmue 4 producido por los titulares de la franquicia.

YS Net deja claro que el video en cuestión y el resto del contenido promocional que se compartió en Internet no están relacionados con la compañía, y advirtió que tomará las medidas correspondientes. En esa línea, adelantó que podría haber acciones legales contra los autores de la filtración falsa. En última instancia, los desarrolladores ofrecieron disculpas a los fans por la confusión.

“Reconocemos que el uso no autorizado de nuestro logotipo y cualquier acto que induzca a los espectadores a creer erróneamente que dicho contenido es oficial constituye un problema grave que puede representar una infracción de marca registrada y competencia desleal. Actualmente, trabajamos con las partes correspondientes y preparamos las medidas pertinentes, incluidas posibles acciones legales”.

Yu Suzuki dijo en 2023 que le gustaría hacer Shenmue 4, y que posiblemente la secuela será más accesible para los nuevos jugadores. Actualmente, el creativo trabaja en una versión mejorada de la tercera entrega, que también se lanzará para Xbox y Nintendo.

El estudio YS Net confirma que el adelanto del nuevo Shenmue no es oficial

Cuéntanos, ¿crees que alguna vez habrá una secuela oficial? Déjanos leerte en la sección de comentarios.

Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con Shenmue.

