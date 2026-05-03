SHIFT UP lanza minijuego à la Guitar Hero para celebrar 3.5 aniversario de NIKKE

La compañía surcoreana está consintiendo a los fans con un evento musical muy especial y mucho contenido gratuito

Los juegos de ritmo alcanzaron una gran popularidad de la mano de Guitar Hero y Rock Band. Aunque diversos factores como la sobresaturación y la derivada disminución en el interés en este género pusieron fin a ambas franquicias, aún hay muchos entusiastas de este tipo de juegos. Si eres uno de ellos, definitivamente querrás probar el demandante minijuego que SHIFT UP preparó para GODDESS OF VICTORY: NIKKE.

El tiempo pasa muy rápido y aunque parece que su debut fue hace poco, el título gachapón para móviles y PC este mes está celebrando su 3.5 aniversario. Desde luego, la compañía surcoreana no iba a dejar pasar la oportunidad de festejar con los fans y preparó un evento con robusto contenido con temática musical, pues, sin adentrarnos en terrenos de spoilers, está enfocado en uno de los personajes que acompañan al protagonista.

¿Guitar Hero en GODDESS OF VICTORY: NIKKE?

La desarrolladora surcoreana aprovecha importantes actualizaciones como ésta para lucirse y consentir a los jugadores con minijuegos tan grandes y completos, que bien podrían ser los protagonistas de estos eventos. Y el 3.5 aniversario no sería la excepción, pues lanzó un ambicioso minijuego de ritmo al estilo Rock Band, Guitar Hero, DJ Hero u osu!, algo que muchos fans tanto habían pedido para poder disfrutar temas icónicos de la saga.

El minijuego tiene por nombre Tracing the Stars e inicialmente se lanzó con temas como Red Hood, Unbreakable y Satellites, pero lo mejor de todo es que será un minijuego permanente que con el tiempo se enriquecerá con más canciones del título. Sin mencionar que ofrece opciones de personalización de botones.

Algo que llamó la atención es que la dificultad no le agradó mucho a los jugadores, puesto que el brinco de Casual a Normal es algo pronunciado, mientras que Hard resulta inalcanzable para muchos, sin hablar del Expert. A continuación puedes ver 2 impresionantes intentos de las canciones más complejas en la dificultad más alta.

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GODDESS OF VICTORY: NIKKE consiente con mucho contenido gratuito

No está de más decir que aunado a este minijuego, los jugadores pueden esperar muchísimo contenido más para celebrar el 3.5 aniversario de GODDESS OF VICTORY: NIKKE.

SHIFT UP también liberó una historia especial enfocada en las protagonistas del evento, T.T. Star, y como de costumbre lanzó también 2 nuevos capítulos de la historia principal, los cuales se recomiendan jugar antes de la historia del evento.

Ya es posible también conseguir a la maestra de la artillería Neo Neon en NIKKE (imagen: SHIFT UP)

Adicionalmente, ya es posible reclutar las 2 unidades nuevas, Anis y Neon en sus versiones Over-Spec, que naturalmente están redefiniendo el meta. Si no tienes recursos para intentar reclutarlas, no te preocupes, que SHIFT UP está ofreciendo decenas de váucheres y reclutamientos gratuitos a lo largo del evento para intentar obtenerlas.

El evento de aniversario estará disponible hasta el miércoles 13 de mayo a las 2:00 PM hora de la Ciudad de México), pero, como comentamos, el minijuego de ritmo regresará para estar disponible permanentemente.

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Tracing Stars recibirá más canciones de NIKKE con el tiempo (imagen: SHIFT UP, LEVEL UP)

¿Qué opinas del minijuego de ritmo de GODDESS OF VICTORY: NIKKE? Cuéntanos en los comentarios o en Discord.

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