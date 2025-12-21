SHIFT UP prepara colaboraciones para NIKKE el próximo año, pero serán menos

SHIFT UP ganó renombre con Stellar Blade y eso ha sentado muy bien a los otros proyectos de la compañía, e incluso se ha reflejado en colaboraciones con grandes franquicias, como NieR y Resident Evil. Esta estrategia continuará, pues SHIFT UP acaba de anticipar más para GODDESS OF VICTORY: NIKKE.
La compañía surcoreana no sólo ha organizado colaboraciones para Stellar Blade, sino también con GODDESS OF VICTORY: NIKKE, su otro proyecto que tiene modelo de juego como servicio y que, por lo tanto, está en constante evolución.
¿Cuántas colaboraciones tendrá GODDESS OF VICTORY: NIKKE en 2026?
El año está por terminar y el equipo de desarrollo del candente gachapón en SHIFT UP compartió una carta a manera de despedida, en la cual ofrece los primeros detalles de su plan para 2026. Naturalmente, entre esos planes hay algo en materia de colaboraciones con otras franquicias.
Este año hubo en total 3 colaboraciones nuevas con franquicias externas a GODDESS OF VICTORY: NIKKE (incluyendo una de Stellar Blade), pero en 2026 se reducirá la cantidad a sólo 2.
Pese a que habrá menos colaboraciones el año que viene, que ofrecen una historia inédita que en ocasiones tiene una importante influencia en la narrativa principal, la intención de SHIFT UP es enfocarse más en la historia del juego.
En un mensaje previo, el equipo de desarrollo había abordado las molestias de una buena parte de la comunidad que pedía menos colaboraciones para así poder recibir más contenido enfocado en el universo de la saga, pero dejando claro que este tipo de asociaciones son benéficas para el título a largo plazo, ya que invita a jugadores nuevos, por lo que pidió su comprensión.
Hasta el momento, GODDESS OF VICTORY: NIKKE ha tenido casi 10 colaboraciones con diferentes franquicias, precisamente Chainsaw Man, NieR:Automata, Re:Zero, DAVE THE DIVER, Neon Genesis Evangelion, Stellar Blade y Resident Evil.
Desafortunadamente, la compañía no anticipó más detalles, por lo que no sabemos cuando comenzarán las colaboraciones ni cuales serán las franquicias invitadas. Te mantendremos informado.
