Shigeru Miyamoto admite que Zelda 2 fue un “fracaso” y revela cuál es la verdadera secuela del clásico original

El creativo japonés reconoce que una de las entregas más polémicas de la saga no evolucionó como esperaba y la considera una historia alterna.

El creador de una de las sagas más importantes de la industria volvió a dar de qué hablar con declaraciones que seguro sorprenderán a muchos fans. A pesar del enorme legado de la franquicia, incluso sus figuras más importantes reconocen que no todo salió perfecto en el camino.

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En una entrevista que volvió a circular recientemente, Shigeru Miyamoto habló con total honestidad sobre uno de los títulos más polémicos de la saga: The Legend of Zelda II: The Adventure of Link. Sus palabras dejan claro que, incluso dentro de Nintendo, el juego siempre fue visto de forma distinta.

Zelda II no cumplió las expectativas dentro de Nintendo

Aunque hoy es recordado como una entrega experimental, Miyamoto explicó que el proyecto nació de su propia idea, pero terminó tomando un rumbo distinto durante su desarrollo. Según comentó:

“(Zelda II) fue mi idea original, pero el juego como tal fue desarrollado por otro equipo.”

Esto marcó una diferencia importante respecto a otros títulos de la franquicia, donde su participación directa ayudó a pulir cada detalle. En este caso, el resultado final no evolucionó como esperaba.

Miyamoto fue aún más directo al evaluar el resultado del juego:

“Los juegos que hago normalmente mejoran durante el desarrollo, porque seguimos encontrando buenas ideas, pero Zelda II se quedó igual. Fue, en cierto modo, un fracaso.”

Estas palabras confirman lo que muchos jugadores han debatido durante años: The Legend of Zelda II se siente diferente al resto de la saga, con mecánicas que nunca volvieron a utilizarse de la misma manera.

A Link to the Past es la verdadera secuela, según Miyamoto

Uno de los puntos más interesantes de la entrevista es cómo Nintendo ve la continuidad de la saga. Para Miyamoto, la verdadera evolución del primer juego llegó después, con un título mucho más fiel a su esencia.

“En realidad vemos A Link to the Past como la verdadera secuela de The Legend of Zelda. Zelda II era más una historia secundaria sobre lo que ocurrió con Link después de los eventos del primer juego.”

Esto coloca a The Legend of Zelda: A Link to the Past como la continuación directa del clásico de NES, algo que muchos fans ya intuían por su estructura, mundo y estilo de juego.

Con el paso del tiempo, este título de Super Nintendo se convirtió en uno de los más queridos de toda la franquicia, estableciendo bases que siguen vigentes hasta hoy.

Las declaraciones de Miyamoto ofrecen una mirada poco común al proceso creativo detrás de la saga. También muestran que incluso los grandes nombres reconocen errores y decisiones que no funcionaron como esperaban.

¿Crees que Zelda II merece esa reputación o ha sido incomprendido con los años? ¿Para ti, A Link to the Past es la verdadera secuela del juego original? Cuéntanos en los comentarios.

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