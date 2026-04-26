Shigeru Miyamoto agradece a los fans por ver la película de Super Mario Galaxy con un mensaje lleno de nostalgia

El creativo japonés celebra el éxito del filme y destaca los detalles ocultos que conectan con la historia de Nintendo.

La emoción por la nueva película de Mario sigue creciendo en todo el mundo. La aventura espacial del personaje ya llegó a los cines y la comunidad respondió con entusiasmo. Ahora, una figura clave de Nintendo decidió sumarse a la conversación con un mensaje especial.

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Se trata de Shigeru Miyamoto, quien compartió unas palabras dirigidas a los fans. El creativo quiso reconocer el apoyo del público tras el estreno de la esperada cinta y su mensaje tuvo un tono cercano y lleno de nostalgia.

Un mensaje directo para los fans de Mario

A través de la aplicación Nintendo Today para iOS y Android, Miyamoto publicó un breve mensaje. En él agradece a todos los jugadores y fans por ver Super Mario Galaxy La Película en cines.

El desarrollador comentó que fue emocionante ver la respuesta del público. También destacó que el equipo puso mucho cuidado en los detalles del filme. Según explicó, uno de los objetivos fue conectar con la historia de la franquicia.

Además, Miyamoto mencionó los famosos Easter Eggs incluidos, los cuales describió como pequeños guiños a juegos clásicos de Nintendo para despertar recuerdos en los fans de toda la vida.

Aquí puedes ver el mensaje:

Shigeru Miyamoto The Super Mario Galaxy Movie Thank You video message from Nintendo Today! pic.twitter.com/eBMHG1ju1U — Genki✨ (@Genki_JPN) April 26, 2026

Los secretos que conectan con la historia de Nintendo

Cabe mencionar quelLos Easter Eggs se han vuelto una parte importante del filme. Muchos fans siguen compartiendo sus hallazgos en redes sociales sobre referencia a títulos icónicos de la compañía.

Miyamoto espera que estos elementos hayan hecho sentir algo especial al público, ya que su intención fue recordar las aventuras pasadas de Mario. Incluso, el creativo dejó claro que el proyecto fue hecho con cariño, y la película intentó capturar la esencia de la saga Super Mario Galaxy y más allá.

¿Ya encontraste algún Easter Egg en la película de Mario, ¿cuál fue tu favorito? Cuéntanos en los comentarios.

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