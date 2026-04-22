Shigeru Miyamoto declaró que no esperaba las críticas tan fuertes que recibió la película The Super Mario Galaxy

A pesar de las críticas, la nueva cinta de Mario ya recaudó más de $700 millones de USD

The Super Mario Galaxy es todo un éxito en taquilla pero no se salvó de las duras críticas las cuales consideraron a la secuela peor que la cinta original de 2022. Shigeru Miyamoto, creador de Super Mario y productor de las películas, afirmó que no esperaba que la secuela obtuviera un mal recibimiento con la crítica especializada.

Gracias a una entrevista que tuvo Miyamoto con el medio Famitsu, nos enteramos de que la mala recepción que tuvo The Super Mario Galaxy fue toda una sorpresa para él. Asimismo, también reveló que entiende porqué The Super Mario Bros. Movie de 2023 obtuvo muchas críticas negativas, las consideró lógicas y válidas, sin embargo, pensó que todo sería diferente con la secuela. El comentó lo siguiente:

“Es cierto: la situación es realmente muy similar (entre ambas películas). En realidad, con respecto a la película anterior, sentí que las opiniones de los críticos tenían cierta validez. Sin embargo, pensé que sería diferente esta vez, solo para descubrir que la crítica es aún más dura de lo que era antes.”

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En el portal de RottenTomatoes, The Super Mario Bros. Movie obtuvo una recepción de 59%, en contraste, obtuvo un 95% en el popcornmeter por parte de la audiencia.

The Super Mario Galaxy Movie obtuvo un resultado similar con un 43% por parte de la crítica, y un 89% de la audiencia. Miyamoto confesó que le alivia la gran recepción que tuvo la cinta ante sus fans, puesto que él produjo ambas películas con ellos en mente.

“Sin embargo, a juzgar por las reacciones de la audiencia que lo han visto, siento que los fanáticos de Mario realmente lo están abrazando. También creo que hemos creado una película que la gente puede disfrutar incluso si no ha visto la anterior, así que también tengo esperanzas en eso.”

The Super Mario Galaxy Movie ya superó los $750 millones de USD recaudados

De acuerdo con BoxOfficeMojo, a secuela protagonizada por Mario, Luigi, Yoshi y compañía es todo un éxito en taquilla, lleva $752,000,000 de USD recaudados. Con unas semanas más en cines es muy posible que llegue a los mil millones de USD, así como su antecesora.

Esto significa que la saga de The Super Mario en cines ya superó los $2 mil millones de USD recaudados en total. La cinta de 2023 recaudó $1,360 millones de USD, sumado a lo recaudado por la secuela da un total de $2,112 millones de USD.

En contraste, la trilogía de Sonic The Hedgehog logró recaudar $1,216 millones de USD, casi la mitad que las 2 cintas de Mario. La película que más recaudó fue la 3.a con $492 millones de USD. Esto posiciona a Mario como un sólido e indiscutible ganador en cuanto a recaudación de taquilla en adaptaciones cinematográficas.

The Super Mario Galaxy Movie sigue en salas de cine para que puedas ir a verla. El siguiente gran proyecto cinematográfico de Nintendo, The Legend of Zelda, recientemente finalizó su rodaje y se espera que se estrene el siguiente año.

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