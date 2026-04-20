Shigeru Miyamoto explica por qué innovar importa más que competir en potencia

El creativo japonés compartió su visión sobre innovación, riesgos y la filosofía que define a la compañía hasta hoy.

Pocas veces se escuchan reflexiones profundas desde el corazón de Nintendo, sobre todo de una figura tan importante como Shigeru Miyamoto. Esta vez, el legendario creativo dejó claro que la compañía tiene muy bien definida su filosofía: evitar lo seguro y apostar por ideas únicas.

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Durante una celebración en su ciudad natal, Sonobe, el creativo abordó varios temas sobre el desarrollo de videojuegos. Eso sí, los detalles provienen de terceros, por lo que deben tomarse como una interpretación general de sus palabras.

Nintendo prefiere innovar antes que competir directamente

Uno de los puntos más interesantes es cómo Shigeru Miyamoto percibe la competencia en la industria. Según explicó, destacar únicamente por potencia tecnológica es complicado, ya que muchas compañías siguen ese mismo camino.

Desde su perspectiva, competir en precios puede ser incluso perjudicial, comparándolo con “estrangularse a uno mismo”. En lugar de eso, Nintendo busca diferenciarse con ideas propias, especialmente en controles y formas de jugar.

Aquí entra un concepto clave: el “océano azul”. Miyamoto explicó que la compañía no piensa en segmentos de mercado tradicionales, sino en crear experiencias completamente nuevas que no tengan competencia directa.

Ideas raras que pueden convertirse en éxitos enormes

Para Miyamoto, el verdadero valor está en lo original. De hecho, mencionó que cuando un producto es realmente único, puede generar algo cercano a un monopolio creativo.

Esta filosofía viene desde la época de Hiroshi Yamauchi, expresidente de la compañía, quien impulsaba a los desarrolladores a ser “lobos plateados en una manada de lobos”. Su enfoque era claro: destacar o desaparecer.

Miyamoto recordó que, al presentar ideas, Yamauchi solía hacer una pregunta clave: “¿esto es algo nunca antes visto?”. Si la respuesta era sí, entonces iba por buen camino. Siguiendo esa línea, el creativo destacó que las ideas que parecen extrañas o que hacen dudar a la gente son las que realmente pueden convertirse en grandes éxitos si funcionan.

El ADN de Nintendo sigue intacto en plena nueva generación

En un momento donde la industria apuesta por secuelas, remakes y fórmulas probadas, resulta interesante ver que Nintendo mantiene su esencia. Incluso tras el lanzamiento de Nintendo Switch 2, la compañía sigue priorizando experiencias diferentes.

Esta visión explica por qué la empresa ha logrado crear franquicias y conceptos que marcan tendencia en lugar de seguirla. Para Miyamoto, el riesgo es necesario si se quiere hacer algo realmente memorable.

¿Crees que Nintendo debería arriesgar más con nuevas ideas o seguir apostando por sus franquicias clásicas? ¿Prefieres juegos innovadores o experiencias más tradicionales? Cuéntanos en los comentarios.

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