Shigeru Miyamoto también baila, el creador de Mario es fan de Samba de Amigo

Shigeru Miyamoto es una de las figuras más influyentes en la historia de los videojuegos. Su nombre suele asociarse con Mario, Zelda o Donkey Kong. Sin embargo, rara vez habla de juegos creados fuera de Nintendo. Por eso, una reciente anécdota llamó la atención de la comunidad, al revelar un gusto personal que pocos conocían.

Un dato curioso desde Kioto

La información surgió durante una entrevista con Satoshi Okano, desarrollador vinculado a Samba de Amigo. Okano recordó una experiencia personal relacionada con el fallecido presidente de Nintendo, Satoru Iwata. Ambos solían intercambiar tarjetas de Año Nuevo, una tradición muy común en Japón.

En una de esas tarjetas, enviada alrededor de los años 2000 o 2001, Iwata compartió un comentario inesperado. Según Okano, el entonces presidente de Nintendo escribió una frase breve, pero reveladora, que dejó claro el gusto musical de Miyamoto.

Iwata le comentó que Shigeru Miyamoto también era fan de Samba de Amigo. La revelación tomó por sorpresa a Okano, ya que se trataba de una franquicia ajena a Nintendo y muy ligada a la identidad de SEGA.

El encanto de Samba de Amigo

Samba de Amigo debutó originalmente en arcades y Dreamcast, destacando por su propuesta rítmica basada en maracas. Su estilo colorido, su música latina y su énfasis en el movimiento lo convirtieron en una experiencia única. No era un juego convencional, pero sí uno memorable.

La franquicia siempre ha apostado por la diversión inmediata, el carisma visual y una energía contagiosa. Estos elementos encajan con varias filosofías de diseño que Miyamoto ha defendido durante décadas. Juegos accesibles, expresivos y centrados en la alegría de jugar.

Aunque Miyamoto nunca ha hablado públicamente sobre Samba de Amigo, esta anécdota sugiere que aprecia propuestas creativas, incluso fuera del ecosistema Nintendo. También refuerza la imagen de Iwata como un puente entre desarrolladores y como alguien atento a los gustos de su equipo.

Una revelación pequeña, pero significativa

El comentario de Iwata puede parecer menor, pero ofrece una mirada humana a 2 figuras clave de la industria. Por un lado, muestra a Miyamoto como un jugador curioso. Por otro, recuerda la cercanía y calidez de Iwata en sus relaciones personales.

En una industria marcada por la competencia entre compañías, historias como esta recuerdan que el amor por los videojuegos va más allá de marcas y plataformas.

¿Te sorprende que Miyamoto sea fan de Samba de Amigo? ¿Qué otro juego de SEGA crees que podría gustarle? Cuéntanos en los comentarios.

