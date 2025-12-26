“Si Mario aparece en PlayStation, será el apocalipsis”: exdirectivo de Sony cree que los exclusivos aún son necesarios

Shawn Layden, quien trabajó en Sony Interactive Entertainment, reflexionó sobre el papel que desempeña la exclusividad

Los exclusivos fueron una regla no escrita durante décadas en la industria de los videojuegos, pues siempre fue común ver títulos que sólo estaban disponibles en una plataforma. Eso cambió mucho en los últimos años gracias, en gran medida, a la iniciativa de Microsoft. ¿Acaso el futuro es multiplataforma? Un exdirectivo de PlayStation reflexionó sobre el tema.

En los últimos meses, Xbox empezó a llevar algunos de sus principales juegos first-party a los ecosistemas de la competencia. Uno de los casos más controvertidos fue el de Gears of War: Reloaded, que debutó para PS5 a mediados de 2025. También se espera que el remake del primer Halo aterrice en la consola de Sony en 2026.

PlayStation tiene un enfoque multiplataforma más modesto; si bien muchos de sus títulos se lanzaron para PC, la inmensa mayoría permanecen como exclusivos de consolas. Eso sí, LEGO Horizon Adventures llegó a Nintendo Switch y Helldivers 2 también debutó para Xbox Series X|S.

¿Son necesarias las exclusividades en la actualidad?

Shawn Layden, quien se desempeñó como presidente y director ejecutivo de Sony Interactive Entertainment America (SIEA) antes de abandonar la compañía en 2019, brindó su opinión sobre las exclusividades en un contexto donde es cada vez más común ver los títulos first-party de una empresa en las consolas rivales.

Durante su participación en el más reciente programa de Character Select de Game Rant, el exdirectivo de PlayStation afirmó que no cree que los exclusivos vayan a desaparecer en el futuro cercano. Según explica, ese tipo de lanzamientos son necesarios para hacer que una marca y plataforma ganen reconocimiento y personalidad.

“Tener exclusivas sólidas tiene un gran valor para la marca. Si Mario aparece en PlayStation, será el apocalipsis, ¿verdad? Como perros y gatos que viven juntos. Y lo mismo ocurre con Nathan Drake y Uncharted. Son personajes que hacen brillar a la plataforma”.

Shawn Layden sugiere que franquicias icónicas como Super Mario Bros. deberían permanecer como exclusivas y jamás llegar a PS5

Shawn Layden señaló que la exclusividad también presenta ventajas que permiten a los desarrolladores aprovechar al máximo las capacidades del ecosistema. “Cuando se programa en múltiples plataformas, es necesario hacerlo con el mínimo común denominador. Pero si se hacen exclusivas, se puede llevar todo al límite”, afirmó.

Un ejemplo claro de lo anterior es Astro Bot, el aclamado plataformero de PS5 que sacó partido de las cualidades únicas del DualSense para crear sistemas y mecánicas muy ingeniosas. Ghost of Yotei también tiene funciones que sólo son posibles gracias al mando de la consola.

Las consolas se parecerán cada vez más a las PC, pero aún habrá exclusivas

Es fácil ver por qué el creativo considera que propuestas como Super Mario Bros. y Uncharted deberían permanecer en sus respectivos ecosistemas; al final del día, son franquicias que reflejan la filosofía de Nintendo y PlayStation, respectivamente.

Dicho esto, Shawn Layden opina que no todos los videojuegos deberían ser exclusivos. En particular, opina que los grandes títulos multijugador tendrían que tener lanzamientos multiplataforma para llegar a un público mucho más amplio, un razonamiento que justifica el debut de Helldivers 2 en las consolas de Microsoft.

Aunque la exclusividad permanecerá en la industria de los videojuegos, el exdirectivo opina que PlayStation debería permitir que otras compañías fabriquen sus consolas.

Shawn Layden cree que la exclusividad aún debería existir en la industria de los videojuegos

“¿Cuánto tiempo más viviremos en el mundo de las consolas dedicadas? Si tuvieras que comprar un reproductor de CD de Sony para escuchar música de Sony, sería una locura. Pero sí tienes que comprar un PlayStation para comprar un juego de Sony. Creo que necesitamos entrar en un mundo donde tengamos un formato de juego, y tal vez solo provenga del PC”.

Pero cuéntanos, ¿crees que las exclusividades son importantes en la industria de los videojuegos? ¿Qué opinas de las declaraciones de Shawn Layden? Déjanos leerte en los comentarios.

