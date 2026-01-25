“Siembran el odio”, Donald Trump no irá al Super Bowl LX y critica banda que protagonizó juego de Rock Band

La administración de Donald Trump no deja de estar en el ojo del huracán allá en Estados Unidos. La serie de decisiones del gobierno norteamericano caracterizadas por la polarización que generan incluso han alcanzado a los videojuegos y la cultura popular, y la más reciente declaración del presidente fue en contra de artistas que han protagonizado videojuegos y que supuestamente dan origen al odio.

Hace unos meses se confirmó que el puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny por su trabajo artístico, sería la estrella que daría el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, que se celebrará el próximo 8 de febrero en California, Estados Unidos, lo cual fue criticado por conservadores dada la postura del artista en cuanto a Trump y al ICE.

A tal grado fue el descontento con la decisión de la NFL que la organización conservadora de aquel país Turning Point USA anunció que llevaría a cabo su propio espectáculo de medio tiempo y algunos creían que Trump no iría al Super Bowl.

Donald Trump asegura que Green Day y Bad Bunny siembran el odio

Sin embargo, no fue sino hasta el anuncio de la participación de la banda de punk rock Green Day, que en 2010 protagonizaron una entrega de Rock Band, en la ceremonia de inauguración del Super Bowl que el mandatario encontró el momento adecuado para anunciar su ausencia en el magno evento deportivo y de paso criticarlos.

“Estoy en contra de ellos”, expresó Trump desde su Oficina Oval al New York Post. “Creo que es una decisión terrible [llevarlos al Super Bowl]”. Lo único que hacen es sembrar el odio. Terrible”.

Aunque muchos internautas sospechan que la razón por la que Trump no estará presente en el evento es porque no quiere ser blanco de desaprobación pública en forma de cánticos en el Levi’s Stadium, como pasó en una exhibición pública meses atrás, la verdad es que, según Trump, su ausencia se debe a lo lejos que le queda el recinto, prácticamente ubicado al otro lado del país.

“Simplemente está muy lejos. Iría. Se me da bien el Super Bowl. Les agrado”, comentó el mandatario. “Iría si, ya sabes, estuviera un poco más cerca”.

Donald Trump cree que protagonistas de Rock Band siembran el odio (imagen: Casa Blanca, Warner Music Group, Reprise Records, LEVEL UP)

Es importante recordar que no es obligación de los presidentes estadounidenses hacer acto de presencia en el Super Bowl, pero dado que en la edición de 2025 Trump fue el primer presidente en estar presente, se esperaba que regresara en la de este año.

Tanto el puertorriquense Bad Bunny como la banda punk rock estadounidense Green Day son conocidos críticos de Trump y su administración, especialmente la agrupación, que ha repudiado no sólo al actual gobierno, sino también anteriores, como puede escucharse en American Idiot (2004), incluida en Green Day: Rock Band (2010), aunque no pierde relevancia.

Por otro lado, el reguetonero que fue una de las grandes estrellas del juego WWE 2K23 optó por no llevar su actual gira a los Estados Unidos por el temor de que agentes del ICE aprovecharan el evento para ir en busca de inmigrantes, dado que buena parte de sus seguidores son latinos.

