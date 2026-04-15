Nike, la emblemática marca de ropa urbana y deportiva, llega a skate con un evento disponible por tiempo limitado

skate., la más reciente entrega de la legendaria serie de patinetas de Full Circle, vive la cultura del skating al máximo. Es por esto que Electronic Arts, la compañía detrás de este juego, trabajó para el lanzamiento de una épica colaboración con Nike.

Gracias a esto, desde ahora y hasta el 5 de mayo, todos los jugadores de skate. tendrán la oportunidad de disfrutar Pop–Up Nike SB, una colaboración de tiempo limitado. Ahí tendrán la oportunidad de disfrutar diferentes actividades, participar en desafíos y recibir recompensas cosméticas.





Grom de Noche convierte una isla en un oasis de skateboarding

La llegada de Pop-Ub Nike SB llega de la mano de Grom de Noche, un evento de tiempo limitado que transforma la Isla de Grom en un skatepark que se presenta como un oasis nocturno de skateboarding.

Ahí, los jugadores encontrarán 5 desafíos completamente nuevos, inspirados en históricos videos de skate de Nike SB. También hay misiones personalizadas y cosméticos exclusivos que se podrán desbloquear, como los tenis Nike SB Dunk High y calcetines con el logo de Nike SB.

“Nike SB ha sido una institución en el skateboarding por más de 25 años,” dijo Deepa Sen, Directora Senior de Gestión Global de la Marca en Electronic Arts. “Llevar la rica historia de Nike SB a nuestro juego es otro paso para hacer que skate. se sienta lo más fiel posible al skate real para los jugadores y las jugadoras.”

Un punto importante es que Grom de Noche estará disponible para todos los jugadores hasta el 5 de mayo. Dicho esto, una vez que el evento concluya seguirá disponible para quienes adquieran el pase diario de Ferri de San Van o el Pase Premium.

¿Qué prendas hay a la venta en la colaboración de skate. con Nike SB?

En la colaboración, Nike SB también ofrecerá algunas prendas virtuales a la venta para que puedas personalizar a tu avatar. A continuación te dejamos la lista de las prendas confirmadas:

Dunk Low Pro

Zoom Blazer Mid

Baggy Shorts

Una Sudadera

Playeras

Cabe mencionar que Electronic Arts adelantó que más prendas estarán disponibles. Así pues, visita el juego para conocer todo lo que puedes adquirir.

¿Qué te pareció esta colaboración? ¿Estás emocionado por conseguir estas prendas y disfrutar el contenido? Cuéntanos en los comentarios.

skate. está disponible para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X. Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con este título.