Skyrim Anniversary Edition ya está disponible en Switch 2: incluye contenido exclusivo de Zelda: Breath of the Wild y actualización gratuita

Una gran sorpresa para los jugadores de Switch 2. La consola híbrida de Nintendo recibió la versión definitiva de uno de los mejores videojuegos de Bethesda y una de las aventuras más épicas en la historia. Aunque parece meme, es real, The Elder Scrolls V: Skyrim debuta en una nueva plataforma y estos son los detalles.
Skyrim Anniversary Edition llega a Switch 2 con estas mejoras y contenido de The Legend of Zelda: Breath of the Wild
Bethesda dio la sorpresa esta mañana con el lanzamiento oficial de The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition para Switch 2. Se trata de la versión definitiva del clásico de rol y temática medieval que debutó en 2011.
Este lanzamiento incluye el juego base junto con las 3 expansiones:
- Dawnguard
- Dragonborn
- Hearthfire
Tal como se espera de un port para actual generación, los jugadores de Switch 2 encontrarán mejoras en la resolución, tiempos de carga reducidos y mejor rendimiento.
Pero eso no es todo. The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition aprovecha la tecnología de Switch 2 y se puede jugar en modo mouse con el Joy-Con 2. También es compatible con los controles de movimiento y tiene soporte para amiibo.
Al tratarse de un lanzamiento importante para Switch 2, Bethesda lo celebra en grande añadiendo contenido exclusivo inspirado en The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Los jugadores podrán usar la Espada Maestra, el Escudo Hyliano y la Túnica del elegido
¿Cómo actualizo gratis esta edición para Switch 2?
De acuerdo con la información oficial que proporciona Bethesda, hay 3 maneras para que los jugadores interesados en The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition consigan su copia.
La primera y más atractiva es la gratuita. En este caso, los poseedores del juego en su versión de Switch pueden actualizar a Switch 2 sin costo. El sistema de la eShop reconocerá la copia digital y dejará que el jugador descargue la versión actualizada.
La segunda opción es para quienes tienen el juego base en la primera consola híbrida. Estos usuarios podrán pagar $19.99 USD para actualizar su copia y tener el juego definitivo para Switch 2.
Finalmente, quienes deseen entrar en esta aventura épica, pero no tienen una copia, podrán pagar $59.99 USD por The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition.
