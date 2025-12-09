Skyrim Anniversary Edition ya está disponible en Switch 2: incluye contenido exclusivo de Zelda: Breath of the Wild y actualización gratuita

Por Víctor Rosas el 09 de diciembre de 2025

La edición definitiva del clásico de Bethesda debutó por sorpresa en la consola híbrida de Nintendo

Una gran sorpresa para los jugadores de Switch 2. La consola híbrida de Nintendo recibió la versión definitiva de uno de los mejores videojuegos de Bethesda y una de las aventuras más épicas en la historia. Aunque parece meme, es real, The Elder Scrolls V: Skyrim debuta en una nueva plataforma y estos son los detalles.

Lanzamiento sorpresa para Switch 2

Skyrim Anniversary Edition llega a Switch 2 con estas mejoras y contenido de The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Bethesda dio la sorpresa esta mañana con el lanzamiento oficial de The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition para Switch 2. Se trata de la versión definitiva del clásico de rol y temática medieval que debutó en 2011.

Este lanzamiento incluye el juego base junto con las 3 expansiones:

Dawnguard

Dragonborn

Hearthfire

Tal como se espera de un port para actual generación, los jugadores de Switch 2 encontrarán mejoras en la resolución, tiempos de carga reducidos y mejor rendimiento.

Pero eso no es todo. The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition aprovecha la tecnología de Switch 2 y se puede jugar en modo mouse con el Joy-Con 2. También es compatible con los controles de movimiento y tiene soporte para amiibo.

Al tratarse de un lanzamiento importante para Switch 2, Bethesda lo celebra en grande añadiendo contenido exclusivo inspirado en The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Los jugadores podrán usar la Espada Maestra, el Escudo Hyliano y la Túnica del elegido

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition para Switch 2

¿Cómo actualizo gratis esta edición para Switch 2?

De acuerdo con la información oficial que proporciona Bethesda, hay 3 maneras para que los jugadores interesados en The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition consigan su copia.

La primera y más atractiva es la gratuita. En este caso, los poseedores del juego en su versión de Switch pueden actualizar a Switch 2 sin costo. El sistema de la eShop reconocerá la copia digital y dejará que el jugador descargue la versión actualizada.

La segunda opción es para quienes tienen el juego base en la primera consola híbrida. Estos usuarios podrán pagar $19.99 USD para actualizar su copia y tener el juego definitivo para Switch 2.

Finalmente, quienes deseen entrar en esta aventura épica, pero no tienen una copia, podrán pagar $59.99 USD por The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition.

