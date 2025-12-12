“Sólo les importa el dinero”: actor de la película de Street Fighter se burla de Mortal Kombat II y desata la polémica, mientras el productor de la cinta de Warner Bros. condena el chiste

Andrew Schul, quien interpreta a Dan Hibiki en la cinta de Capcom, afirmó que a los creadores de Mortal Kombat II no les importan los fans

En la industria de los videojuegos, hay muchas rivalidades memorables que sobrevivieron a la prueba del tiempo. Una de las más icónicas es la de Street Fighter vs. Mortal Kombat, que se originó y ganó fuerza durante la década de 1990 debido al auge que experimentaron los títulos de lucha en la época de los arcades.

Ahora, más de 30 años después, aún hay muchos fanáticos que discuten cuál franquicia es mejor. Sorpresivamente, esta rivalidad salió a flote una vez más durante el escenario de The Game Awards 2025, pues uno de los protagonistas de la película live-action de la serie de Capcom se burló directamente de la competencia.

Video relacionado: ¡No duró nada! El fin de la época dorada de las adaptaciones de videojuegos

Street Fighter vs. Mortal Kombat: una rivalidad que revivió en TGA 2025

Durante la ceremonia en vivo, se presentó un breve adelanto de la próxima adaptación de Street Fighter. Posteriormente, la mayoría de los actores que conforman el reparto principal subieron al escenario para compartir sus pensamientos sobre este esperado proyecto.

En un momento dado, Andrew Schul, quien da vida al artista marcial Dan Hibiki, tomó el micrófono y causó euforia con sus comentarios. En primer lugar, pidió a la audiencia del recinto que gritara y levantara las manos si alguna vez jugaron un título de la franquicia japonesa. Naturalmente, muchos asistentes aplaudieron.

Los actores de Street Fighter estuvieron presentes en The Game Awards 2025 para compartir el primer vistazo a la nueva adaptación de la franquicia

Posteriormente, el actor afirmó que el elenco de Mortal Kombat II, la segunda entrega del reboot cinematográfico de la franquicia de Warner Bros., también viajó hasta The Game Awards 2025 y los invitó a subir al escenario. En realidad, todo se trató de una broma que, sin duda, dio mucho de qué hablar.

Cuando confesó que todo era un chiste, Andrew Schul aseguró que al equipo detrás de la nueva película inspirada en la franquicia de Ed Boon y John Tobias sólo les importa el dinero.

“No somos el único juego que agradece su apoyo. Hay otro por ahí. Así que un aplauso para todo el elenco de Mortal Kombat II. Es broma, no vinieron. No les importan. Sólo les importa el dinero. A nosotros nos importa el dinero y ustedes. ¡Street Fighter para siempre!”, afirmó el también comediante de 42 años.

Las adaptaciones de Street Fighter y Mortal Kombat debutarán en 2026

Productor de Mortal Kombat II responde a la polémica

La próxima película de Street Fighter llegará a los cines del mundo el 16 de octubre de 2026, por lo que aún falta casi un año para ver esta producción. Por otro lado, Mortal Kombat II debutará el 8 de mayo de 2026 tras un cambio de planes, pues recordamos que su fecha de lanzamiento original estaba prevista para octubre de 2025.

De cualquier forma, ambas franquicias estrenarán sus próximas adaptaciones con apenas meses de diferencia. Sin duda, ver esta rivalidad amistosa resurgir en la gran pantalla será muy emocionante, pero la polémica ya se desató gracias a los comentarios del actor Andrew Schul.

En una publicación en redes sociales, el famosos streamer y youtuber unCAGEDgamez compartió el clip donde el actor de Street Fighter se burla de la competencia. En la sección de comentarios, Todd Garner, productor de la película Mortal Kombat II, condenó el chiste y expresó su disgusto. “Yo no paso por encima de los demás para progresar”, afirmó.

I don’t climb over others to get ahead. — Todd Garner (@Todd_Garner) December 12, 2025

Street Fighter presume su primer adelanto oficial

Más allá de la controversia, el primer teaser de la película live-action de Street Fighter sorprendió a los fanáticos, especialmente por el gran parentesco de los actores con los personajes del material de origen. Los detalles sobre la trama aún son desconocidos, pero se espera que adapten los eventos de los primeros títulos de la franquicia de Capcom.

En lo que se refiere al reparto, Andrew Koji interpretará a Ryu, Callina Liang dará vida a Chun-Li, Cody Rhodes se vestirá como Guile, Jason Momoa actuará como Blanka, Noah Centineo asumió el rol de Ken y Mel Jarnson llevará a Cammy a la gran pantalla. Olivier Richters, Orville Peck, Rayna Vallandingham, Roman Reigns y Vidyut Jammwal también forman parte del elenco.

La película live-action de Street Fighter mostró a su reparto en el primer trailer oficial

A continuación, revelamos el cast confirmado para la película de Street Fighter:

Andrew Koji ― Ryu

Andrew Schulz Dan ― Hibiki

Callina Liang ― Chun-Li

Cody Rhodes ― Guile

David Dastmalchian ― M. Bison

Jason Momoa ― Blanka

Mel Jarnson ― Cammy

Noah Centineo ― Ken Masters

Olivier Richters ― Zangief

Orville Peck ― Vega

Rayna Vallandingham ― Juli

Roman Reigns ― Akuma

Vidyut Jammwal ― Dhalsim

PUSH START. Here’s a sneak peek of #StreetFighterMovie, hitting theaters everywhere October 16, 2026. pic.twitter.com/6GLI0GnXIB — Street Fighter (@StreetFighter) December 12, 2025

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de esta polémica? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con Street Fighter, mientras que en esta página encontrarás más información sobre Mortal Kombat.

Video relacionado: El futuro oscuro de Warner Bros.

Fuente