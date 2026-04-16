Sonic Racing: CrossWorlds sorprende con contenido gratuito de Angry Birds y un evento especial por tiempo limitado

Red llega a la pista con su propio vehículo, música y recompensas exclusivas para los jugadores.

Los crossovers siguen siendo una de las estrategias favoritas de la industria, y esta vez SEGA decidió apostar por una colaboración que mezcla velocidad y nostalgia. Lo mejor de todo es que Sonic Racing: CrossWorlds ya tiene disponible contenido gratuito inspirado en Angry Birds, algo que seguramente llamará la atención de muchos fans.

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La actualización ya está disponible y agrega varios elementos temáticos que cambian por completo la experiencia en pista. Lo mejor es que no necesitas pagar extra para disfrutarlo, siempre y cuando tengas el juego en cualquiera de sus versiones.

Red se une a la carrera con estilo propio

El gran protagonista de este contenido es Red, el icónico personaje de Angry Birds, quien ahora es un corredor jugable dentro de Sonic Racing: CrossWorlds. Como era de esperarse, no llega solo, ya que también incluye su vehículo especial llamado Super Roaster, diseñado para destacar en cada carrera.

Además, esta colaboración añade nuevos efectos de sonido que le dan más personalidad a las competencias. Es un detalle que suma bastante, sobre todo si te gusta personalizar cada aspecto de tus partidas.

En cuanto a la música, también hay sorpresas. Se integraron 3 canciones nuevas al juego, incluyendo “Go! Theme”, “Go! Theme (Final Lap)” y el clásico “Angry Birds Theme”, que seguro te sacará una sonrisa.

Evento especial con recompensas por tiempo limitado

Junto con este contenido, SEGA activó un evento especial que estará disponible por pocos días. A partir del 16 y hasta el 19 de abril, los jugadores podrán participar para conseguir puntos de festival.

Estos puntos servirán para desbloquear recompensas como calcomanías, gadgets y otros extras dentro del juego. Es una buena excusa para regresar a las pistas o probar este crossover mientras está activo.

Para acceder a todo este contenido, sólo necesitas tener la versión Standard o Digital Deluxe del juego y asegurarte de descargar la actualización más reciente. Una vez hecho esto, el paquete se añadirá automáticamente a tu juego.

Este tipo de colaboraciones deja claro que SEGA quiere mantener fresca la experiencia con contenido constante y varias sorpresas. Además, demuestra que los crossovers siguen siendo una apuesta segura para mantener activa a la comunidad.

¿Vas a probar a Red en las pistas de Sonic? ¿Qué otro crossover te gustaría ver en el juego? Cuéntanos en los comentarios.

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