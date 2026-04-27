Sonic Racing: CrossWorlds sorprende con más contenido gratis y un invitado inesperado esta misma semana

SEGA prepara una actualización especial con un personaje muy querido y eventos por tiempo limitado para mantener la emoción al máximo.

Los fans de los crossovers locos y llenos de velocidad están a punto de recibir una sorpresa que pocos veían venir. SEGA decidió elevar la emoción en Sonic Racing: CrossWorlds con contenido gratuito que mezcla mundos de forma inesperada.

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Lo interesante es que este nuevo contenido no llega solo, ya que también viene acompañado de eventos especiales y oportunidades para que más jugadores se sumen a la acción sin costo. Todo apunta a una semana bastante movida para quienes disfrutan competir a toda velocidad.

Un invitado explosivo llega a la pista

El gran protagonista de esta actualización es Goro Majima (Like a Dragon), quien aparece en su versión de Captain Majima como personaje jugable. Este icónico personaje se une al roster con todo su estilo caótico y personalidad intensa, algo que seguramente cambiará la dinámica de las carreras.

El contenido gratuito incluye su vehículo llamado Goromaru, además de emotes especiales y sonidos únicos que le dan más personalidad a cada competencia. Todo este paquete estará disponible el 29 de abril, siempre y cuando tengas el juego actualizado a su versión más reciente.

Eventos y recompensas por tiempo limitado

La celebración no termina con la llegada de Majima. A partir del 30 de abril y hasta el 3 de mayo, los jugadores podrán participar en un evento especial para conseguir puntos de festival.

Estos puntos servirán para desbloquear recompensas como calcomanías, gadgets y otros extras que ayudan a personalizar la experiencia. Es una buena excusa para regresar al juego o simplemente pasar más tiempo compitiendo.

Además, habrá un fin de semana gratuito en Steam que comenzará el 30 de abril y terminará el 4 de mayo. Esto permitirá que nuevos jugadores prueben Sonic Racing: CrossWorlds sin compromiso. Por si fuera poco, el título tendrá un descuento del 40% durante la promoción de Golden Week en Steam, disponible hasta el 7 de mayo.

Un impulso importante para la comunidad

Este tipo de contenido gratuito es una jugada inteligente para mantener activa a la base de jugadores y atraer nuevos usuarios. Entre eventos, descuentos y personajes invitados, el juego sigue encontrando formas de mantenerse relevante.

Te recordamos que si ya tienes el juego, el contenido llegará automáticamente, sólo necesitas asegurarte de descargar la actualización.

¿Te emociona ver a Majima en un juego de carreras de Sonic? ¿Vas a aprovechar el fin de semana gratis para probar el juego? Cuéntanos en los comentarios.

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