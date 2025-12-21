¿Sonic vuelve a la pantalla chica? Reportan una nueva serie live-action en desarrollo para Paramount+

Un conocido filtrador asegura que el erizo azul tendría un nuevo proyecto televisivo, aunque por ahora todo se mantiene en terreno de rumores.

Sonic The Hedgehog sigue expandiéndose fuera de los videojuegos, y ahora un nuevo reporte apunta a otro posible salto mediático. En esta ocasión, la información no viene de un anuncio oficial, sino de una filtración que ya está dando de qué hablar.

Según Daniel Richtman, conocido filtrador de cine y televisión, Paramount+ tendría en desarrollo una serie live-action basada en Sonic. El proyecto no ha sido anunciado públicamente y, por ahora, no existen detalles claros sobre su enfoque, elenco o posible fecha de estreno.

Richtman asegura que la producción estaría relacionada con el mismo universo de las películas live-action de Sonic, aunque esta información no ha sido confirmada. El problema es que el historial del filtrador no es del todo confiable, ya que en el pasado algunas de sus afirmaciones no se concretaron.

Un rumor que pide cautela

El propio reporte señala que los detalles del supuesto proyecto están bloqueados tras una suscripción de pago, lo que dificulta verificar la información. Aun así, Richtman tiene la suficiente visibilidad como para que sus filtraciones no pasen desapercibidas.

En caso de que el proyecto sea real, lo lógico sería que Paramount aproveche el buen momento de la franquicia. Las películas de Sonic han tenido resultados sólidos en taquilla y recepción positiva entre los fans, lo que abre la puerta a nuevas producciones derivadas.

¿Qué podría significar para la franquicia?

Una serie live-action permitiría explorar personajes secundarios, tramas más largas o incluso historias originales dentro del universo de Sonic. También sería una forma de mantener el interés entre estrenos cinematográficos.

Por ahora, no queda más que esperar. Si el rumor es legítimo, un anuncio oficial debería llegar en los próximos meses. De lo contrario, quedará como otra filtración que nunca se concretó.

¿Te gustaría ver una serie live-action de Sonic en streaming? ¿Qué personajes crees que deberían tener más protagonismo? Cuéntanos en los comentarios.

