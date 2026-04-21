Splatoon Raiders ya tiene fecha en Nintendo Switch 2 y llega con una propuesta llena de acción a buen precio

El nuevo juego de la saga apuesta por una experiencia enfocada en un jugador, con exploración, combates y cooperativo opcional.

La franquicia de tinta más caótica de Nintendo está lista para dar un giro interesante. Después de varias entregas centradas en el multijugador, ahora prepara algo distinto que podría sorprender a fans veteranos y nuevos jugadores por igual.

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Se trata de Splatoon Raiders, una nueva aventura que pone el foco en una experiencia individual sin dejar de lado la esencia colorida y frenética de la saga. Lo mejor es que ya sabemos cuándo podremos jugarlo.

Una aventura en solitario con mucha personalidad

Splatoon Raiders llegará el 23 de julio en exclusiva para Nintendo Switch 2, y promete llevarnos a un viaje diferente dentro de este universo. Aquí tomarás el papel de un mecánico que explora las misteriosas islas Spirhalite en busca de tesoros.

El juego mezcla acción tipo shooter con exploración y saqueo. Podrás personalizar tanto tu apariencia como tu equipamiento, lo que añade un toque estratégico a cada incursión. Además, usarás gadgets mecánicos junto a las clásicas armas de tinta para enfrentar a los Salmonids. La idea es clara: avanzar, derrotar enemigos, completar raids y conseguir botín mientras descubres qué esconden estas islas.

Aquí puedes ver su trailer de lanzamiento:

Deep Cut entra en acción y el cooperativo sigue presente

Aunque la experiencia principal está pensada para un jugador, no estarás completamente solo. Frye, Shiver y Big Man, el popular grupo Deep Cut, tendrán un rol importante en la aventura.

Uno de ellos incluso podrá acompañarte como un bot de apoyo durante las misiones, lo que añade dinamismo al combate. Además, si prefieres jugar acompañado, el título permitirá unirte con hasta 3 jugadores más en línea o mediante conexión local.

Como extra, se lanzarán nuevos amiibo de Deep Cut con diseños basados en esta entrega, disponibles junto al estreno del juego.

Precio y preventa ya confirmados

Nintendo también confirmó el precio del juego, y sigue la tendencia reciente de diferenciar entre formato digital y físico. Splatoon Raiders costará $50 USD en formato digital a través de la eShop, mientras que la versión física tendrá un precio de $60 USD. Las preventas ya están disponibles en la tienda digital, mientras que los amiibo podrán apartarse próximamente.

Con esta propuesta, la franquicia busca expandirse más allá del multijugador competitivo, apostando por una experiencia más narrativa y centrada en la progresión.

¿Te llama la atención este cambio en la fórmula de Splatoon? ¿Prefieres la experiencia clásica multijugador o te emociona esta nueva aventura? Cuéntanos en los comentarios.

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