Splitgate: Arena Reloaded no alcanza ni los 1000 jugadores en PC, pero sus creadores se defienden y afirman que “las estadísticas de Steam no miden la diversión”

El FPS multijugador de 1047 Games tuvo un relanzamiento tras el fallido debut de la secuela, pero las cifras son preocupantes

Los videojuegos multijugador la tienen muy difícil para sobresalir y crear una comunidad fiel. Y como ya hemos dicho en numerosas ocasiones, incluso los lanzamientos exitosos enfrentan retos para mantener el interés de sus fans. Es por eso que es muy importante crear una buena primera impresión, y ciertamente Splitgate: Arena Reloaded falló en ese frente.

Recordemos que la entrega original de la franquicia se convirtió en un éxito inesperado en 2022, pero sus desarrolladores decidieron descontinuar ese proyecto debido a limitaciones técnicas y apostar por crear una secuela desde 0. La continuación hizo cambios importantes en la jugabilidad y añadió un nuevo formato de monetización.

Splitgate 2 se quedó corto y fue incapaz de cumplir con las expectativas de los fanáticos tras su lanzamiento a mediados de 2025, lo que obligó al estudio 1047 Games a regresar a la fase beta para replantear el concepto. Tras meses de arduo trabajo, el título online se relanzó con un nuevo nombre, pero todo ha ido cuesta abajo desde entonces.

1047 Games responde a la polémica de Splitgate: Arena Reloaded

Tras el fracaso inicial de la secuela, el videojuego multijugador regresó en forma a principios de diciembre con una nueva versión bautizada Splitgate: Arena Reloaded. Aunque la comunidad está de acuerdo que es más divertido que nunca, el resto de jugadores simplemente no respondieron al llamado.

La falta de interés se refleja en las estadísticas de Steam. En su relanzamiento a finales de 2025, el FPS de 1047 Games apenas registró un pico máximo de 2297 jugadores concurrentes. Al momento de escribir esta nota, únicamente hay 704 personas conectadas al mismo tiempo en la plataforma de Valve.

Estos datos pintan un panorama desalentador para lo que alguna vez fue una franquicia con gran potencial. Pero a pesar de que muchos creen que el cierre de servidores es inevitable, 1047 Games se pronunció al respecto en un comunicado en redes sociales y respondió a la conversación que gira alrededor de Splitgate: Arena Reloaded.

Splitgate tiene una baja cantidad de jugadores en Steam, y la comunidad de PC ya teme lo peor

El estudio asegura que las cifras de Steam únicamente “muestran un número, en una plataforma y en un momento dado”, por lo que no son un indicador preciso de la popularidad del proyecto online. También deja claro que “las estadísticas de Steam no miden la diversión”.

“Durante los últimos 6 meses, reconstruimos Splitgate desde 0 porque creemos en el juego, nuestro equipo y la comunidad. 1047 Games mantiene su compromiso por ofrecer la mejor versión posible”.

La compañía deja claro que aún trabaja en novedades, como el modo Arena Royale. También aprovechó para agradecer a la comunidad que brinda sus comentarios y muestran su apoyo, e invitó a los jugadores a darle una oportunidad para tener una opinión más informada.

“Para todos los que aún no lo juegan: Arena Reloaded es gratis, la jugabilidad es la mejor que jamás haya tenido y nos encantaría que participaran y formaran su propia opinión. Mucha gente apasionada trabajó muy duro en ello”.

1047 Games Responds to Recent Steam Charts Conversations pic.twitter.com/ir9W0BjFHo — SPLITGATE: Arena Reloaded (@Splitgate) January 6, 2026

El fracaso de Splitgate

Ciertamente, 1047 Games tiene razón al señalar que las estadísticas de Steam sólo muestran una pequeña parte de la imágen completa. El FPS también está disponible en la Epic Games Store, así como en PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Cabe la posibilidad de que sea más popular en estas plataformas.

Sin embargo, es innegable que la franquicia se ha visto envuelta en numerosas polémicas. En primer lugar, el director ejecutivo Ian Proulx dio de qué hablar cuando se presentó en el Summer Game Fest 2025 con una gorra en la que se leía la leyenda “Make FPS Great Again”, una clara referencia al eslogan de campaña del actual presidente Donald Trump.

Adicionalmente, Splitgate 2 fue incapaz de igualar el éxito de la entrega original, y los cambios en la jugabilidad y las nuevas microtransacciones decepcionaron a los fanáticos más fieles. Tras la mala recepción, 1047 Games reconoció que lanzó el título demasiado pronto y lo retiró para mejorarlo detrás de bambalinas. Mientras tanto, el estudio sufrió una serie de despidos.

Splitgate: Arena Reloaded mejoró la monetización e hizo cambios importantes en la jugabilidad, pero fue demasiado tarde

Pero cuéntanos, ¿crees que el FPS podrá remontar? Déjanos leerte en los comentarios.

