Spy Drops llegará a nuevas consolas muy pronto con mucha acción y misiones impredecibles

El título de espionaje con estilo clásico apuesta por sistemas modernos y mucho rejugabilidad en su debut en PS5 y Xbox Series.

El sigilo vive un momento interesante con propuestas que mezclan nostalgia y nuevas ideas. Ahora, un juego busca aprovechar esa fórmula con una experiencia que promete tensión constante. Se trata de Spy Drops, un proyecto que ya llamó la atención en Switch y PC, y que pronto ampliará su alcance.

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Gracias a esto, los fans del espionaje táctico tendrán una nueva opción en consolas actuales dentro de muy poco tiempo, todo ello con una propuesta que combina estética retro con mecánicas modernas.

Un salto a consolas actuales con mucho contenido

Las compañías Rainy Frog y Rainy Night Creations confirmaron que Spy Drops llegará a PlayStation 5 y Xbox Series el próximo 28 de abril. El título ya estaba disponible en Nintendo Switch y PC desde el 31 de julio de 2025.

En esta aventura tomarás el rol de un agente de un equipo antiterrorista que debe detener una amenaza capaz de sumir al mundo en un apagón digital. Sin embargo, la historia va más allá, ya que el protagonista se verá envuelto en una conspiración más grande. Tu misión será infiltrarte en bases enemigas y completar operaciones encubiertas. Cada escenario exige estrategia, paciencia y adaptación constante a lo que ocurre alrededor.

Aquí puedes ver el anuncio:

Sigilo clásico con giros modernos

Uno de los elementos más interesantes del juego es su enfoque en misiones generadas de forma aleatoria. Esto significa que cada partida será distinta, aumentando la tensión y la rejugabilidad.

Durante las misiones, podrás explorar instalaciones paso a paso mientras decides cómo enfrentar cada situación. Los enemigos reaccionan a tu entorno, detectando sombras o escuchando movimientos, lo que obliga a jugar con cuidado.

El arsenal de opciones es amplio. Puedes hackear cámaras, esquivar guardias, usar drones para explorar, esconderte en casilleros o incluso utilizar botas especiales para moverte en silencio. Además, destaca el dispositivo “Dream Catcher”, que permite extraer información directamente de la mente de los enemigos.

También podrás elegir tu equipamiento antes de cada misión. Hay herramientas como visión nocturna, explosivos y dispositivos de hackeo que se desbloquean conforme avanzas.

Competencia y modos extra para alargar la experiencia

El juego no se queda sólo en su campaña principal, también incluye misiones adicionales para poner a prueba tus habilidades con tablas de clasificación globales que invitan a competir contra otros jugadores.

Además, ofrece un modo multijugador local donde podrás enfrentarte a otro jugador en duelos tipo “Spy vs Spy”. Es una opción interesante para quienes buscan una experiencia más directa y competitiva. Con su mezcla de estilo retro, mecánicas modernas y contenido variado, Spy Drops apunta a convertirse en una opción sólida para los fans del sigilo.

¿Te llama la atención este tipo de juegos con misiones aleatorias? ¿Crees que el sigilo clásico sigue teniendo espacio en la industria actual? Cuéntanos en los comentarios.

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