Square Enix adelanta sorpresas de Dragon Quest y NieR para 2026 y emociona a sus fans veteranos

Desarrolladores clave del estudio japonés hablan de aniversarios importantes y proyectos misteriosos que buscan celebrar su legado creativo.

La industria japonesa ya comienza a mirar hacia 2026 con expectativas claras y celebraciones importantes. Square Enix aprovechó una charla con desarrolladores para dejar pistas muy interesantes.

El medio japonés 4Gamer reunió a varios creativos reconocidos para conocer sus ambiciones de cara al próximo año. Entre ellos destacaron figuras clave de Square Enix.

Las declaraciones apuntan a anuncios relacionados con franquicias históricas, aniversarios importantes y proyectos que buscan sorprender desde enfoques poco habituales. El entusiasmo es evidente.

Dragon Quest se prepara para celebrar 40 años

Yosuke Saito confirmó que 2026 marcará el 40 aniversario de Dragon Quest, una de las sagas más influyentes del JRPG. Square Enix planea una celebración especial. El productor expresó su deseo de que los fans participen en una gran fiesta dedicada a la franquicia. Sus palabras sugieren anuncios, eventos y posibles lanzamientos.

Takashi Anzai, conocido por su trabajo en Dragon Quest X Online, también adelantó que asumirá nuevos retos creativos. Estos proyectos se revelarán durante 2026.

Recordemos que Dragon Quest es una serie de juegos de rol creada por Yuji Horii, con arte de Akira Toriyama y música de Koichi Sugiyama. Debutó en 1986 y definió las bases del JRPG clásico, con combates por turnos, mundos de fantasía y un tono accesible. Su impacto cultural en Japón es enorme.

NieR: Automata también tendrá una sorpresa

Además de Dragon Quest, Square Enix recordó que NieR: Automata cumplirá 9 años. Yosuke Saito confirmó que se está preparando una sorpresa especial. El productor pidió moderar las expectativas, aunque dejó claro que el equipo quiere conmemorar el aniversario con algo significativo para la comunidad.

Cabe mencionar que NieR: Automata es un juego de acción y rol desarrollado por PlatinumGames y que destacó por su narrativa filosófica, su combate dinámico y su memorable banda sonora. Desde su lanzamiento, el título se convirtió en un fenómeno de culto, influyendo en debates sobre identidad, humanidad y el propósito de los videojuegos.

Square Enix apuesta por nuevas experiencias

Kazutoyo Maehiro también habló sobre el futuro del estudio. Tras lanzar Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles y un libro ligado a Final Fantasy XVI, el equipo mira adelante.

Maehiro adelantó que el próximo proyecto seguirá un enfoque diferente. La meta es ofrecer una experiencia nueva que refuerce la idea de que jugar sigue siendo emocionante.

