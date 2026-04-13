Star Fire: Eternal Cycle llega este mes a consolas con mucha acción y un estilo arcade clásico

El roguelite de desplazamiento lateral busca conquistar PS5 y Xbox Series con combates rápidos y mucha rejugabilidad.

Los juegos arcade nunca pasan de moda, ya que su ritmo rápido y mecánicas directas siguen atrapando a quienes buscan diversión sin complicaciones. Ahora, un nuevo título quiere capturar esa esencia y llevarla a las consolas actuales con una propuesta llena de acción.

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Se trata de Star Fire: Eternal Cycle, un beat ’em up con elementos roguelite que ya tiene fecha de estreno en nuevas plataformas. La experiencia promete partidas muy intensas, progresión dinámica y muchas razones para volver una y otra vez.

Un lanzamiento que apuesta por la acción inmediata

Las compañías E-Home Entertainment Development, Indie Herb Games y el estudio Ethereal Fish Studio confirmaron que el juego llegará el 23 de abril a PlayStation 5, Xbox Series y PC, a través de Microsoft Store.

El título tendrá un precio de $16.99 USD, aunque los jugadores pueden aprovechar una preventa con 20% de descuento, dejándolo en $13.59 USD. Una oferta atractiva para quienes quieren entrar desde el primer día a la acción.

Vale la pena recordar que Star Fire: Eternal Cycle debutó originalmente el 8 de septiembre de 2025 en Steam, donde comenzó a construir su base de fans.

Aquí puedes ver su trailer:

¿Qué es Star Fire: Eternal Cycle?

Cabe mencionar que este juego mezcla acción de desplazamiento lateral con mecánicas roguelite, ofreciendo combates rápidos y sistemas fáciles de entender. La idea es clara: entrar a jugar sin complicaciones, pero quedarse por la profundidad.

Además, el combate es uno de sus puntos más fuertes. Podrás esquivar, hacer dash y ejecutar combos con gran precisión. Cada movimiento responde bien, lo que hace que cada enfrentamiento se sienta satisfactorio.

Por otro lado, la rejugabilidad es clave. Cada partida cambia gracias a escenarios, habilidades y enemigos aleatorios, lo que asegura que ningún intento sea igual y mantiene la experiencia fresca en todo momento. Incluso, ofrece 8 tipos de elementos, varias armas principales y secundarias, y múltiples habilidades.

Un homenaje moderno al arcade clásico

Star Fire: Eternal Cycle busca ser representante importante para los clásicos side-scrollers, pero con sistemas modernos. Su enfoque en partidas rápidas lo hace ideal para sesiones cortas o largas. Si logra equilibrar bien su dificultad y progresión, podría convertirse en una opción muy sólida para fans del género.

¿Te gustan los juegos roguelite con acción rápida y combos precisos? ¿Le darás una oportunidad a este título cuando llegue a consolas? Cuéntanos en los comentarios.

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