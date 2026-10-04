A pesar de la crisis que afecta a la industria, cada año se lanzan muchos juegos AAA y títulos indie que valen mucho la pena y que, lamentablemente, pasan desapercibidos por alguna u otra razón. Por suerte, ahora los fans de PC pueden comprar uno de los lanzamientos más infravalorados de 2016 a un precio de regalo en Steam.

En años recientes, los videojuegos de alto presupuesto se han vuelto más caros, y las compañías ya juguetean con la idea de poner los $80 USD como el nuevo estándar. Tampoco ayuda que los componentes de PC y las consolas sean más costosas que nunca. En este contexto, es muy importante aprovechar promociones y rebajas.

Precisamente, un querido juego AAA de una franquicia olvidada de Electronic Arts está casi regalado, pues está disponible por menos de $1 USD en Steam.

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Mirror’s Edge Catalyst cuesta $1 USD en Steam gracias a una rebaja de tiempo limitado

Tal como se prometió, hace un par de días dio inicio a la ya tradicional venta de otoño en Steam. En la edición de 2026, muchos juegos de múltiples estudios desarrolladores y editores tienen rebajas jugosas que reducen sus precios. Por ejemplo, numerosos títulos de anime tienen hasta 90% de descuento en la tienda.

También hay muy buenas noticias para los entusiastas de las aventuras de mundo abierto. Lo decimos porque Mirror’s Edge Catalyst, el infravalorado título de parkour y acción desarrollado por DICE, está prácticamente gratis en la tienda de PC gracias a una promoción especial de tiempo limitado.

El videojuego de EA tiene 95% de descuento en la plataforma de Valve, así que los jugadores interesados pueden comprarlo por la bajísima cantidad de $0.99 USD, menos de $1 USD. En México, esta propuesta tiene un precio sumamente accesible de sólo $18.45 MXN.

Mirror’s Edge Catalyst jamás recibió un DLC o actualizaciones que agregaran contenido adicional, así que que los fans pagarán por el paquete completo. Si bien este título obtuvo críticas mixtas y fue incapaz de cumplir con todas las expectativas, comprarlo a un precio tan bajo es una auténtica ganga.

Eso sí, los jugadores curiosos deben actuar rápido si no quieren dejar pasar esta oportunidad inigualable. La promoción ya está activa, pero finalizará el 8 de octubre de 2026. Después de esa fecha, el juego protagonizado por Faith regresará a su costo habitual: $20 USD, es decir, $369.00 MXN.

Es preciso señalar que Mirror’s Edge Catalyst también forma parte de una oferta especial en la PS Store de PlayStation, pero allí la promoción es menos sustanciosa. En específico, los jugadores de PS4 y PS5 pueden adquirirlo por $137.58 MXN gracias a 60% de descuento. En XBOX no tiene rebaja.

Mirror’s Edge Catalyst tiene 95% descuento en PC por tiempo limitado

Mirror’s Edge Catalyst sería el fin definitivo de la franquicia de EA

Resulta evidente que muchas personas se animaron a probar este título gracias a la oferta de PC. Al dar un vistazo en SteamDB, observaremos un aumento significativo en el número de usuarios activos. En las últimas 24 horas, alcanzó un pico máximo 2012 jugadores concurrentes, un nuevo récord.

Tristemente, es poco probable que el resurgimiento de Mirror’s Edge Catalyst marque una diferencia para el futuro de la franquicia. Esta entrega debutó originalmente en 2016 y sigue la historia de Faith, una corredora experta en parkour que lucha por la liberación de Glass, una ciudad dominada por grandes corporaciones.

A diferencia del título original que presentó una aventura lineal, esta precuela optó por incluir un mundo abierto que es posible recorrer con relativa libertad para completar misiones principales, participar en retos opcionales y conseguir coleccionables.

Si bien la versión para PC tiene una calificación de 74 en Metacritic, Mirror’s Edge Catalyst se convirtió en una obra de culto con el paso de los años y actualmente tiene casi 14,000 reseñas positivas en Steam, con un índice de aprobación bastante respetable de 78%. Los fans elogian la fluidez de las mecánicas de parkour y el increíble apartado gráfico.

Aunque este título de 2016 obtuvo un repunte de popularidad gracias a su rebaja de 95% de descuento, la franquicia no regresará pronto. En 2022, DICE y Electronic Arts informaron que la serie tenía pocas posibilidades de volver con algún tipo de lanzamiento, pues el enfoque de las compañías están en la saga Battlefield.

Mirror’s Edge Catalyst sería el último juego de la franquicia de Electronic Arts

Pero cuéntanos, ¿aprovechaste esta oferta? ¿Recomiendas comprar este juego de parkour? Déjanos leerte en los comentarios.

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