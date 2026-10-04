Hoy más que nunca, la preservación es un tema relevante por un motivo bastante simple: las compañías pueden eliminar los juegos de la noche a la mañana. Es una realidad cada vez más común, y como prueba de ello tenemos un título reciente de Final Fantasy VII que ya tiene los días contados y que dejará de estar disponible para siempre muy pronto.

El videojuego de Square Enix debutó en 2023 y atrajo la atención de millones de jugadores, por lo que se trata de una pérdida muy triste para la comunidad. Los fans tienen menos de 48 horas para probar esta experiencia antes de que sea demasiado tarde, pues desaparecerá para siempre.

Video relacionado: Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion - Lo bueno, lo malo y lo meh

Videojuego de Final Fantasy VII será eliminado el 6 de octubre de 2026

La serie de rol siempre se mantuvo vigente, pero en la última década obtuvo un impulso gracias a los lanzamientos de Final Fantasy XVI y la trilogía de remakes de Final Fantasy VII. Ésta última es particularmente querida por la comunidad, pues catapultó la popularidad de uno de los JRPG más importantes de la historia.

Square Enix quiso aprovechar el entusiasmo que se formó alrededor de la aventura de Cloud Strife, Tifa Lockhart y Aerith Gainsborough para lanzar múltiples spin-off que expandieran la historia y presentaran nuevos estilos de juego. Tristemente, uno de esos títulos derivados dejará de estar disponible a principios de octubre.

Hablamos de Final Fantasy VII Ever Crisis, un spin-off que readapta y reinterpreta la historia del JRPG y sus expansiones. La historia se enfoca en un joven Sephiroth, y presenta 3 personajes originales: Glenn, Matt y Lucia.

Este juego como servicio se lanzó en 2023 para dispositivos móviles con sistemas iOS y Android, y posteriormente llegó a PC por medio de Steam. Si bien nunca fue especialmente del agrado de los fans, logró construir una gran base de usuarios y recibió comentarios positivos gracias a su apartado visual.

Aun así, el título de Square Enix se quedó corto y pronto terminará su ciclo de vida útil. Fue en julio de este año cuando la compañía japonesa confirmó que el videojuego con mecánicas gacha perdería soporte y cerraría sus servidores en 2026, lo que marcaría el final de su breve trayectoria.

Y sí, la fecha límite está más cerca que nunca. Los jugadores tienen hasta el 6 de octubre de 2026 para experimentar Final Fantasy VII Ever Crisis, pues después de ese día apagará sus servicios. Debido a que es una experiencia online que carece de un modo sin conexión, el cese de operaciones implica que dejará de estar disponible para siempre.

Este juego se retiró de dispositivos móviles durante el verano tras darse a conocer que perdería soporte, pero aquellos fans que ya lo tenían instalado en PC o iOS/Android aún podían jugarlo. En aproximadamente 48 horas, eso será imposible. Efectivamente, el spin-off se volverá 100% injugable a inicios de este mes.

El cierre de servidores de Final Fantasy VII Ever Crisis está previsto para el 6 de octubre de 2026

Final Fantasy VII Ever Crisis obtuvo millones de descargas, pero fracasó

Como es natural, Square Enix fue un poco discreto al momento de especificar los motivos por los que decidió apagar los servidores de este videojuego basado en Final Fantasy VII; sin embargo, sí reconoció que los ingresos no justificaban los elevados gastos de mantenimiento.

“Desde el lanzamiento de las versiones para App Store y Google Play el 7 de septiembre de 2023, y la versión para Steam el 6 de diciembre de 2023, trabajamos para brindar la mejor experiencia posible a nuestros jugadores. No obstante, y tras una cuidadosa consideración, determinamos que será difícil continuar haciéndolo y decidimos finalizar el servicio”, comentó la compañía.

Final Fantasy VII Ever Crisis alcanzó hasta 11 millones de descargas tras su lanzamiento, pero recibió muchas críticas negativas debido a su sistema de monetización basado en micropagos y sistemas gacha, los cuales permitían desbloquear personajes y mejoras que agilizaban la progresión. Y sí, también había muchos atuendos adicionales.

El spin-off tiene una puntuación mediocre de 66 en Metacritic y reseñas mixtas en la tienda de Valve, con un índice de aprobación de apenas 56%. Según datos de SteamDB, actualmente promedia entre 400 y 500 jugadores concurrentes en PC.

Final Fantasy VII Ever Crisis recibió muchas críticas negativas y obtuvo una puntuación promedio de sólo 66 en Metacritic

Pero cuéntanos, ¿eras fan de este videojuego online? ¿Aún lo juegas? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con Final Fantasy VII.

Video relacionado: Exclusividad con PS5 fue un fracaso: el gran error de Final Fantasy

Fuente