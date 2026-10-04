Microsoft difuminó la línea de la exclusividad cuando empezó a llevar algunos de sus juegos first-party más importantes a Nintendo Switch y, más sorprendentemente aún, PlayStation 5. Parece que dio marcha atrás con sus planes multiplataforma con la llegada de Asha Sharma, y Gears of War: E-Day sólo estará disponible para XBOX y PC.

Ahora que lo nuevo de The Coalition ya está disponible para todos aquellos que reservaron alguna de las ediciones de lujo, miembros del equipo desarrollador se muestran felices de que la precuela sea la punta de lanza del enfoque renovado en la exclusividad. Todo esto pese a que rumores previos daban cuenta de un port para PS5.

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The Coalition habla de la exclusividad de Gears of War: E-Day

Durante meses, había incertidumbre sobre la filosofía con la que Microsoft abordaría el lanzamiento del nuevo título protagonizado por Marcus Fenix y Dominic Santiago. Las dudas son comprensibles al recordar que numerosos títulos de XBOX empezaron a llegar a PS5 y Nintendo Switch.

La gota que derramó el vaso fue el estreno de Gears of War: Reloaded para PlayStation 5 en agosto de 2025. Algunos fans de hueso colorados vieron ese movimiento como una traición, y muchos creyeron que la compañía abandonaría definitivamente su enfoque en las exclusivas.

Si bien por algunos meses se creía que XBOX sería una empresa 100% multiplataforma, todo cambió cuando Asha Sharma confirmó en el showcase de verano que tanto Gears of War: E-Day como Clockwork Revolution serán exclusivos permanentes, lo que parece quitar de la mesa un posible port para PS5.

Ahora, miembros de The Coalition hablaron sobre esta situación durante una entrevista reciente con el creador de contenido Destin Lergerie. Durante la plática que tuvo lugar en la previa al lanzamiento en acceso anticipado del juego de acción, el director artístico Aryan Hanbeck y el director creativo Matt Searcy se mostraron orgullosos de ser exclusivos de XBOX.

“Nos sentimos muy bien porque Gears tiene una historia tan larga y rica, y forma parte del ADN de XBOX. Está intrínsecamente ligado a ella. En The Coalition, nos sentimos muy honrados de tener Gears y de ser quienes impulsan ese legado. Sabemos lo mucho que significa para la gente. Sabemos lo mucho que significa para nosotros”, comentó Searcy.

El director creativo afirmó que está feliz de observar que la nueva administración de Asha Sharma vio en Gears of War: E-Day un exponente para mostrar el interés renovado de la compañía por los juegos exclusivos; sin embargo, al final del día señala que lo más importante es y siempre fue crear un juego que cumpliera con las expectativas.

“Creo que esto es cierto para la mayoría de los desarrolladores de videojuegos: simplemente les apasiona su oficio. Ante todo, somos jugadores. Nos encanta crear videojuegos. Nos encanta crear Gears. Así que, desde nuestra perspectiva, solo queríamos crear el mejor juego de Gears posible (…) Creo que ver a Asha en el escenario y que dijera: ‘volver a Xbox, volver a Gears’, sí, ese es un momento realmente genial".

Gears of War: E-Day reafirma su exclusividad con XBOX

¿Gears of War: E-Day abandonará la exclusividad y llegará a PlayStation 5?

Sobre el mismo tema, Matt Searcy remarca que el equipo sabe “lo importante que es XBOX para mucha gente”, y afirmó que está feliz de ser uno de los exponentes de la marca. “Estamos orgullosos de ser uno de los títulos principales de XBOX, creo que lo hemos sido durante bastante tiempo. Y es genial volver a desempeñar ese papel”.

Aryan Hanbeck estuvo de acuerdo con esos comentarios. “Estamos orgullosos de ser un escaparate y de que nos eligieran como una exclusiva. En cierto modo, creo que es una validación del trabajo que hacemos”, destacó.

Lo interesante, por supuesto, es que parece que en algún momento se barajó la posibilidad de que Gears of War: E-Day fuera un proyecto multiplataforma. Múltiples rumores previo al anuncio oficial señalaban que el juego también estaba en desarrollo para la consola de Sony, y que incluso el port estaba casi terminado.

Esos informes ganaron fuerza después de que XBOX mostró por error el logotipo de PlayStation 5 durante una transmisión oficial del juego; sin embargo, The Coalition negó que el susodicho port se cancelara de última hora.

Al menos por ahora, parece que la precuela jamás llegará a plataformas rivales. Un analista cree que eso es un error, pues los primeros números de ventas parecen ser precupantes.

Es innegable que Microsoft se muestra cauteloso en lo que respecta a sus próximos proyectos, pues ni siquiera Hideo Kojima sabe si PHYSINT será exclusivo de XBOX.

Se rumorea que cancelaron el port de Gears of War: E-Day para PS5

Pero cuéntanos, ¿crees que apostar otra vez por las exclusividades es un acierto? Dinos en los comentarios.

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