Las adaptaciones live-action de animes y mangas siempre causan repelús a un sector de la comunidad, algo entendible al recordar fracasos históricos como Dragon Ball Evolution y Death Note. Es por eso mismo que existen mucho escepticismo alrededor de la próxima película de Naruto, y ciertamente las últimas filtraciones generaron más dudas y preocupaciones.

La cinta dirigida por Destin Daniel Cretton sigue en pie, y se espera que arranque formalmente con su producción en 2027. El director y el resto del equipo de Lionsgate mantienen en secreto los detalles de la trama, pero un nuevo rumor afirma que se harán cambios importantes en la historia.

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Película de Naruto podría hacer cambios clave en la historia del anime y manga

Esta información proviene del famoso insider Daniel Richtman, también conocido como DanielRPK. Si bien está muy lejos de ser una fuente totalmente fiable debido a que ya se equivocó en numerosas ocasiones, aun así es una de las figuras más reconocibles en la industria cinematográfica y siempre vale la pena prestar atención a sus declaraciones.

En una reciente publicación, el informante compartió supuestos detalles de la historia de la próxima película live-action de Naruto. En caso de que el reporte sea preciso, se espera que haya cambios importantes con respecto al material de origen pese a que, en general, la trama se mantendrá fiel al manga y anime.

Según DanielRPK, la cinta de Arad Productions y Lionsgate adaptará el arco inicial, e incluso se considera la idea de titular la cinta como “Naruto: Misión al País de las Olas”. Los fans sabrán que esa es una parte crucial en la historia, pues es la primera misión del Equipo 7 conformado por Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha y Sakura Haruno.

Uno de los primeros cambios está relacionado con el trasfondo de los personajes y su relación. En caso de ser verdad, la dinámica del grupo será sustancialmente distinta en comparación con el manga original de Masashi Kishimoto.

En primer lugar, Sakura Haruno será un personaje mucho más fuerte desde el principio de la historia, e incluso ya la veremos usar sus poderes. Si bien siempre fue una ninja muy hábil en el anime de Studio Pierrot, tuvo que atravesar por un entrenamiento riguroso con Tsunade para alcanzar su máximo potencial.

Se dice que este cambio se realizó para evitar que Sakura sea “inútil” y que sea capaz de desempñar un rol más importante dentro de la aventura desde el principio. De igual forma, parece que la película live-action reemplazará gran parte de su trasfondo. En la historia original, sus padres siguen vivos y su familia no es especialmente importante.

Por su parte, parece que la versión cinematográfica presentará a Sakura como hija de padres ricos, quienes perdieron la vida durante el ataque Karuma en su aldea. Se desconoce si esta nueva historia de origen tendrá algún tipo de impacto en la personalidad de la protagonista y su relación con sus compañeros.

Sakura Haruno tendría un nuevo trasfondo en la película

Película live-action de Naruto modificará el lore del anime, y los fans están preocupados

De acuerdo con el informe de Daniel Richtman, la dinámica del Equipo 7 también será diferente en el filme live-action. En esta versión, será Sasuke quien esté enamorado de Sakura, que es exactamente lo contrario a lo que sucede en el material de origen.

En la historia original, Sakura se enamora de Sasuke, quien en ese momento de la historia sólo está enfocado en vengarse de Itachi. Por su parte, Naruto desarrolla sentimientos románticos por su compañera. Parece que la película modificará significativamente el triángulo amoroso.

Naruto Uzumaki también será diferente. Al parecer, el protagonista principal será un gran aficionado de la historia y cultura ninja, lo que es un cambio interesante que podría resultar confuso y controversial para los fanáticos. En el anime, él tenía muy malas calificaciones en la academia.

Por último, posiblemente la modificación más polémica es que los Jinchuriki sólo pueden existir a través de un linaje específico, contrario a lo que sucede en el anime y manga. Originalmente, cualquier persona podía portar una bestia sellada en su interior, pero parece que el filme cambiará esa regla.

En la versión cinematográfica, la familia de Naruto sería la única capaz de tener el zorro en su interior. Esa sería una forma de justificar por qué Minato Namikaze selló a Kurama dentro de su hijo cuando apenas era un bebé.

Vale la pena recalcar una vez más que esta información carece de algún tipo de confirmación oficial, así que debe tomarse con un grano de sal. Aun así, algunos fanáticos reaccionaron a la noticia con notable decepción y escepticismo.

Se espera que el rodaje de la película live-action inicie en 2027, y sólo sabemos la participación de un actor: Charles Melton, quien está en pláticas para interpretar a Kakashi Hatake. Actualmente se llevan a cabo las audiciones para los protagonistas.

La adaptación live-action de Naruto haría cambios en el Equipo 7

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de estos cambios? ¿Crees que los fanáticos estarán decepcionados? Déjanos leerte en los comentarios.

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