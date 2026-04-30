Star Wars: Galactic Racer confirma su fecha de lanzamiento oficial y muestra su costosa edición coleccionista de $160 USD, ¿cuándo debutará el juego de carreras?

El título de Fuse Games, estudio fundado por excreativos de Criterion, debutará en 2026 para Xbox, PS5 y PC en múltiples ediciones

Star Wars: Galactic Racer promete ser una bocanada de aire fresco para la serie, pues se aleja de los grandes títulos para un jugador y las experiencias online masivas para presentar una propuesta de carreras que recuerdan de inmediato la clásica saga Racer Revenge de principios de milenio. Hay buenas noticias, pues este proyecto por fin tiene fecha de lanzamiento.

Este nuevo juego tipo arcade se dejó ver por primera vez a finales del año pasado durante la gala de The Game Awards 2025. En aquel momento, Disney se limitó a revelar que el debut tendría lugar en algún momento de 2026. Y aunque el título reapareció en febrero con un nuevo avance lleno de acción, las dudas persistían.

Eso acaba de cambiar, pues el equipo de Fuse Games finalmente levantó el telón y confirmó la fecha de estreno oficial de Star Wars: Galactic Racer. Adicionalmente, por fin conocemos más detalles sobre el precio y el contenido de las ediciones de lujo que acompañarán el lanzamiento.

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¿Cuándo debutará Star Wars: Galactic Racer?

A pocos días de que se lleven a cabo las celebraciones del Día de Star Wars, la editorial Secret Mode compartió detalles adicionales sobre el nuevo videojuego de carreras de la franquicia. Lo más importante es que ya conocemos cuándo llegará esta propuesta a las tiendas de todo el mundo.

De acuerdo con el anuncio oficial, este juego desarrollado por Fuse Games debutará el 6 de octubre de 2026 para Xbox Series X|S, PlayStation 5 y PC. Como ya es tradición en la industria del gaming, este proyecto tendrá diferentes ediciones, cada una con recompensas y contenido especial.

La versión básica de Star Wars: Galactic Racer tendrá un costo de $59.99 USD y, como muchos ya imaginan, sólo incluirá el juego base. Por su parte, la Deluxe Edition será un poco más cara y estará disponible por $79.99 USD, aunque intentará justificar su precio elevado con múltiples extras.

La Deluxe Edition del juego de carreras de Star Wars dará acceso a más vehículos y otros beneficios

Esta edición de lujo incluye 3 vehículos adicionales, incluidos el speeder terrestre Darc X de Kor Sarun, la moto speeder Ciza T y el speeder rasante Rac S. También dará acceso a 3 eventos arcade diseñados específicamente para aprovechar las características de las naves anteriores, un libro de arte digital con 80 páginas de ilustraciones inéditas y otros extras.

Los jugadores de Star Wars: Galactic Racer que reserven la Standard Edition o la Deluxe Edition recibirán una decoración adicional que se podrá usar para personalizar los deslizadores terrestres, las motos deslizadoras y otros vehículos íconos de la serie de ciencia ficción. También se ofrecerá un banner para el modo en línea.

Esto incluye la edición de colección de Star Wars: Galactic Racer

Sin lugar a dudas, Star Wars: Galactic Racer se perfila para ser uno de los lanzamientos más llamativos de este año, y sospechamos que los fanáticos incondicionales de la franquicia de George Lucas y Disney estarán particularmente interesados en la edición de coleccionista. Eso sí, lo mejor será que preparen la cartera.

El publisher Secret Mode y el estudio Fuse Games, que cuenta con creativos que anteriormente trabajaron en Criterion, anunciaron que el paquete físico de colección estará disponible para PS5, Xbox Series X|S y PC por la gran suma de $159.99 USD.

En cuanto al contenido, esta edición incluirá una maqueta del landspeeder Dark X de Kor Sarun, 2 parches de piloto, una copia física del libro de arte digital, una funda protectora y una caja metálica personalizada. Naturalmente, también dará acceso a todos los beneficios de la Deluxe Edition.

La edición coleccionista de Star Wars: Galactic Racer incluirá todo este contenido

Según la descripción oficial, Star Wars: Galactic Racer es un título de carreras en el que deberemos participar en un circuito clandestino de competencias de alta velocidad. Será posible pilotar toda clase de repulsores, cada uno con sus características que alteran el estilo de juego. En cuanto a los modos disponibles, habrá una campaña narrativa y apartados competitivos en línea.

Pero dinos, ¿esperas el lanzamiento de este juego de carreras? Déjanos leerte en la sección de comentarios.

Encontrarás más noticias sobre Star Wars: Galactic Racer y el resto de la serie si visitas esta página.

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