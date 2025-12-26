Stardew Valley: Nintendo Switch 2 Edition tuvo problemas tras su lanzamiento sorpresa

Por Dan Villalobos el 26 de diciembre de 2025

ConcernedApe reconoce el error, promete solución rápida y tranquiliza a la comunidad tras el debut navideño del popular simulador de vida.

La Navidad suele traer regalos inesperados, y este año uno de ellos llegó directo desde el campo virtual de Stardew Valley. Sin previo aviso, su creador lanzó una nueva edición para Nintendo Switch 2.

El movimiento tomó por sorpresa a la comunidad, que rápidamente se lanzó a descargar la versión optimizada para la nueva consola de Nintendo. Sin embargo, la emoción duró poco para algunos jugadores.

Poco después del estreno, comenzaron a surgir reportes de errores técnicos que afectaban la experiencia en Stardew Valley: Nintendo Switch 2 Edition. La situación generó inquietud entre los fans.

Un lanzamiento sorpresa con complicaciones técnicas

ConcernedApe, nombre con el que se conoce a Eric Barone, publicó el juego de manera discreta el 25 de diciembre. El gesto fue celebrado por la comunidad.

No obstante, varios usuarios señalaron fallos inesperados tras iniciar sus partidas en Nintendo Switch 2. Aunque no se detallaron todos los problemas, el ruido fue suficiente para encender alarmas.

ConcernedApe asume la responsabilidad

Lejos de guardar silencio, ConcernedApe respondió rápidamente a través de su cuenta oficial en X. El desarrollador fue directo y asumió la responsabilidad del error.

“La responsabilidad total de este error es mía. Arreglaremos esto cuanto antes”, escribió en su mensaje y la declaración fue bien recibida por los jugadores.

Este tipo de comunicación abierta es algo que la comunidad de Stardew Valley ha valorado durante años, ya que Barone suele atender personalmente los problemas del juego.

Una solución ya está en camino

Aunque no hay una fecha confirmada para el parche, el mensaje deja claro que la corrección ya está en desarrollo. El creador pidió paciencia a los jugadores.

Stardew Valley es conocido por su historial de soporte constante, incluso años después de su lanzamiento original. Por eso, muchos confían en una pronta solución.

La versión de Nintendo Switch 2 busca aprovechar el hardware de la consola. Una vez corregidos los errores, debería ofrecer la experiencia definitiva portátil.

¿Ya probaste Stardew Valley: Nintendo Switch 2 Edition? ¿Te encontraste con alguno de estos problemas técnicos? Cuéntanos en los comentarios.

