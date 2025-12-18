Stardew Valley prepara noticias para Nintendo Switch 2 y la espera está por terminar

ConcernedApe rompe el silencio y promete un anuncio inminente sobre la edición del exitoso simulador agrícola para la nueva consola de Nintendo.

La paciencia es parte de la vida en la granja, pero incluso los fans de Stardew Valley empiezan a mirar el calendario con ansiedad. Desde hace meses sabemos que ConcernedApe trabaja en una edición para Nintendo Switch 2, consola disponible desde el 5 de junio de 2025, pero las noticias han sido escasas.

Ahora, el propio creador del juego decidió calmar las aguas. A través de X, ConcernedApe se disculpó con un fan por la larga espera y aseguró que anunciará algo “muy pronto”. El mensaje fue breve, pero suficiente para reavivar la conversación.

Un anuncio que se hace esperar

ConcernedApe ya había confirmado que la versión de Stardew Valley para Nintendo Switch 2 estaba planeada para otoño. El problema es que el calendario avanzó y la información no llegó al ritmo esperado.

El desarrollador reconoció la situación de forma directa. Su respuesta no incluyó fechas ni detalles, pero sí una promesa clara: el anuncio está cerca y no habrá que esperar mucho más.

Aquí puedes ver el mensaje:

I'll announce something very soon sorry about the long wait — ConcernedApe (@ConcernedApe) December 17, 2025

¿Qué podemos esperar de Stardew Valley en Switch 2?

Hasta ahora, no se ha detallado qué diferencias tendrá esta edición respecto a la versión de Nintendo Switch original. Sin embargo, la potencia adicional de Switch 2 abre varias posibilidades interesantes.

Mejores tiempos de carga, resolución más alta y un rendimiento más estable parecen lo mínimo esperable. También existe la duda sobre funciones exclusivas, soporte para nuevas características del sistema o ajustes pensados para el hardware más reciente.

Stardew Valley ha demostrado ser un juego vivo, con actualizaciones constantes incluso años después de su lanzamiento original. Por eso, muchos jugadores esperan algo más que un simple port.

Un juego que no deja de crecer

Lanzado originalmente en 2016, Stardew Valley se convirtió en un fenómeno gracias a su enfoque relajado, su enorme profundidad y el soporte continuo de su creador. En Nintendo Switch encontró uno de sus hogares más fuertes.

La llegada de Nintendo Switch 2 representa una oportunidad perfecta para que el juego vuelva a brillar. No sólo para nuevos jugadores, sino para veteranos que buscan otra excusa para regresar a la propuesta.

Por ahora, sólo queda esperar ese anuncio prometido. Si algo ha demostrado ConcernedApe, es que suele cumplir, aunque a su propio ritmo.

¿Crees que Stardew Valley tendrá mejoras importantes en Nintendo Switch 2 o será una versión continuista? ¿Qué te gustaría ver en este anuncio? Cuéntanos en los comentarios.

