Stardew Valley recibirá pronto un parche en Switch 2 antes de su lanzamiento europeo

ConcernedApe confirma mejoras clave, corrige un bug crítico de crafteo y retrasa la versión europea para proteger el progreso de los jugadores.

Después del lanzamiento sorpresa de Stardew Valley: Nintendo Switch 2 Edition, la atención volvió a centrarse en su estado técnico. La comunidad esperaba noticias claras sobre una solución definitiva.

Por si te lo perdiste: Conoce el calendario de estrenos en Nintendo Switch 1 y 2 para lo que resta de 2025 y en 2026

El creador del juego decidió actualizar a los fans con información más concreta. Esta vez, el enfoque estuvo en un error específico que afecta directamente el progreso del jugador. ConcernedApe confirmó que un parche ya está en desarrollo y llegará muy pronto. Además, reveló una decisión importante sobre el lanzamiento europeo.

El parche corregirá un bug crítico de crafteo

De acuerdo con el desarrollador, el principal problema actual está relacionado con el sistema de crafteo. Este error puede provocar la pérdida permanente de objetos.

Ese detalle elevó la urgencia del parche, ya que impacta de forma directa en partidas avanzadas. Por ese motivo, el arreglo se volvió prioridad absoluta. ConcernedApe explicó que trabaja activamente en la corrección y que el parche también incluirá ajustes adicionales. El objetivo es ofrecer una experiencia más pulida.

Mejoras al control con mouse en Nintendo Switch 2

Además del bug de crafteo, el parche añadirá mejoras al control con mouse. Esta función es una de las novedades más atractivas de la edición para Switch 2. El desarrollador busca que el manejo sea más preciso y cómodo. Esto beneficiará especialmente a jugadores acostumbrados a la versión de PC.

Estas mejoras apuntan a que la edición aproveche mejor las capacidades de la consola lanzada el 5 de junio de 2025. La meta es una experiencia consistente en todas las regiones.

Europa tendrá que esperar un poco más

ConcernedApe también confirmó que la versión europea de Stardew Valley: Nintendo Switch 2 Edition se lanzará hasta que el parche esté disponible.

La decisión busca evitar que nuevos jugadores enfrenten el bug de crafteo desde el primer día. El creador priorizó la seguridad del progreso sobre la fecha de estreno.

Una vez que la actualización esté disponible y los errores se solucionen, el lanzamiento europeo se realizará sin contratiempos. La espera apunta a ser corta. Este enfoque refuerza la reputación de Stardew Valley como un juego con soporte constante y comunicación directa.

¿Qué te ha parecido el lanzamiento de Stardew Valley en Nintendo Switch 2? ¿Qué opinas del retraso para asegurar la calidad? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente