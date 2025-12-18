Starfield estaría apuntando a Nintendo Switch 2 en 2026, según un nuevo reporte

El RPG espacial de Bethesda seguiría expandiendo su alcance con una versión optimizada para la consola híbrida de Nintendo.

El viaje de Starfield no ha sido sencillo desde su lanzamiento. El ambicioso RPG espacial llegó envuelto en grandes expectativas, pero su impacto inicial se desinfló más rápido de lo previsto. Aun así, Bethesda no ha soltado el timón y sigue trabajando para darle una segunda vida al proyecto con mejoras y ajustes constantes.

Ahora, un nuevo reporte vuelve a poner al juego en la conversación. De acuerdo con información publicada por Windows Central, Starfield llegaría tanto a PlayStation 5 como a Nintendo Switch 2 en algún punto de 2026. El medio es considerado una fuente confiable en temas relacionados con Microsoft y Xbox, por lo que el rumor ha ganado fuerza rápidamente.

Un paso más allá del ecosistema Xbox

El informe señala que Bethesda ha estado optimizando Starfield para dispositivos de bajo consumo, incluyendo equipos portátiles. Este detalle resulta clave, ya que abre la puerta a una versión funcional y estable en Nintendo Switch 2, una consola que, aunque más potente que su predecesora, sigue teniendo limitaciones frente a PS5 o Xbox Series X.

Según Windows Central, estos ajustes técnicos buscan garantizar una experiencia fluida, manteniendo el rendimiento estable sin sacrificar por completo la escala del universo que propone el juego. Esto sugiere que el estudio piensa en una adaptación pensada para el hardware híbrido.

¿Qué es Starfield?

Starfield es un RPG de ciencia ficción ambientado en un vasto universo con cientos de planetas explorables. El jugador asume el rol de un explorador espacial que puede personalizar su nave, combatir, comerciar y tomar decisiones que afectan la narrativa. Su propuesta apuesta por la libertad total, al estilo clásico de Bethesda, pero trasladada al espacio.

Desde su estreno, el juego ha recibido múltiples actualizaciones enfocadas en estabilidad, balance y contenido adicional. Estas mejoras serían parte del trabajo previo para hacerlo viable en plataformas distintas a Xbox y PC.

Nintendo Switch 2 en el radar de Bethesda

La posible llegada de Starfield a Nintendo Switch 2 también refleja una estrategia más abierta por parte de Microsoft y Bethesda. En los últimos meses, hemos visto cómo títulos antes exclusivos han comenzado a expandirse a otras plataformas, y este movimiento encajaría perfectamente con esa tendencia.

Aunque por ahora no existe confirmación oficial, la mención específica de Nintendo Switch 2 y el 2026 deja claro que el proyecto estaría en una fase temprana, pero real. Para los jugadores de la consola híbrida, sería una de las experiencias occidentales más ambiciosas disponibles en el sistema.

¿Te gustaría explorar el universo de Starfield en Nintendo Switch 2? ¿Crees que el hardware podrá ofrecer una experiencia sólida? Cuéntanos en los comentarios.

