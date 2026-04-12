Starfield tiene graves problemas técnicos en PlayStation 5, y los fans reportan crasheos y otros errores

Parece que el port para PS5 del esperado y controversial RPG de Bethesda estuvo lejos de cumplir con las expectativas

Starfield dio mucho de qué hablar en su lanzamiento original en 2023. Aunque con el paso de los años logró conectar con un sector de la comunidad, es innegable que, en ámbitos generales, se quedó corto y no cumplió con las expectativas más ambiciosas. Aun así, cientos de jugadores esperaban el rumoreado port para PS5.

Tras meses de informes extraoficiales y especulación, el RPG de ciencia ficción finalmente aterrizó en la consola de actual generación de Sony a principios de abril de 2026, casi 3 años después de su debut original. ¿La espera valió la pena? Tristemente, los jugadores de esta plataforma ya reportaron múltiples errores técnicos.

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El RPG de Bethesda llega a PlayStation con polémica

Poco después del estreno oficial de la versión para PlayStation 5, la comunidad recurrió a foros y redes sociales para denunciar los problemas que merman la experiencia en dicho ecosistema. El tema se volvió sensación gracias a la publicación del usuario ShogunRaw, quien mostró su inconformidad con las fallas.

En particular, el fanático afirma en su post que el port de Starfield sufre crasheos “cada 2 minutos”. A pesar de que intentó borrar las partidas guardadas, eliminar el juego y volver a descargarlo, intercambiar la tasa de frames y más, los inconvenientes persisten. El jugador usa la versión base del PS5.

Parece que no es una problemática generalizada, pero ciertamente tampoco es un caso aislado. En la sección de comentarios de la publicación, múltiples usuarios reportaron errores similares tanto en el PlayStation 5 como en el modelo Pro, que tiene mejores capacidades técnicas y mayor potencia.

Los usuarios reportan que Starfield sufre crasheos y otros problemas en PlayStation 5

“El juego se bloquea constantemente, sobre todo al escanear y explorar. Ni siquiera puedo salir de Kreet todavía”, comentó un usuario. Los fans afirman que el título se crashea por completo, lo que obliga a reiniciar la aplicación y volver a iniciarla. “Se necesita una solución urgente, y es increíblemente decepcionante”, comentó el jugador.

No está claro qué es exactamente lo que provoca estos errores. Algunos jugadores de Starfield afirman que sufren más crasheos al explorar zonas salvajes y en los planetas con mucha flora y fauna, mientras que otros señalan que las fallas también se hacen presentes al construir puestos avanzados o al recorrer las ciudades.

Digital Foundry critica el rendimiento de Starfield en PS5

El medio Digital Foundry puso a prueba el desempeño de Starfield en PlayStation 5 en un análisis exhaustivo y detallado. El consenso es claro: el port tiene problemas serios. El experto Oliver Mackenzie afirma que el videojuego de rol se bloquea con bastante frecuencia.

“Simplemente al explorar, el juego deja de responder por completo y hay que reiniciarlo. Y me ocurrió en varios modos de juego tanto en PS5 como en PS5 Pro”, comentó el analista. Mackenzie también remarca que estos problemas no estuvieron presentes en las versiones originales de Xbox Series X|S y PC.

La calidad del port del RPG de Bethesda generó una mala primera impresión y no cumplió con las expectativas

Aunque los bloqueos permanecen como los errores más comunes y graves, la comunidad también reporta caídas de frames en algunas secciones y un rendimiento irregular.

Al momento de redactar estas líneas, Bethesda todavía no se pronuncia públicamente sobre esta situación. Debido a que algunos jugadores ya dejaron ver su intención de solicitar reembolsos, es probable que la compañía esté al tanto de los problemas y ya trabaje en alguna solución.

Pero cuéntanos, ¿también sufres problemas graves? ¿El port cumplió con tus expectativas? Déjanos leerte en la sección de comentarios.

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