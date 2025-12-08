Starship Troopers vuelve con un FPS retro que llegará a Nintendo Switch 2 en 2026

Starship Troopers prepara un regreso lleno de nostalgia, acción y muchos bichos. Auroch Digital, estudio conocido por Warhammer 40,000: Boltgun, confirmó que Starship Troopers: Ultimate Bug War! llegará en 2026 a Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series y PC. La noticia llegó acompañada de un trailer cargado de caos, explosiones y suficiente sangre de insecto para emocionar a cualquier fan de la Federación.

Una experiencia retro pensada como entrenamiento oficial

El proyecto se presenta como una simulación de entrenamiento oficial, diseñada para preparar a los nuevos reclutas rumbo a la Ciudadanía. Sus responsables crearon un curso profundo que mezcla combate, estrategia y misiones de alto riesgo. Además, el juego busca capturar el espíritu militarista del universo Starship Troopers con un toque satírico muy fiel al material original.

Ultimate Bug War apuesta por una vibra retro con una campaña en solitario llena de misiones, zonas amplias, pasadizos ocultos y cientos de insectos listos para despedazarte. Auroch Digital quiere replicar la sensación de los shooters de vieja escuela, donde avanzar, sobrevivir y explorar son clave para dominar cada escenario.

Aquí puedes ver el trailer:

Más de 30 armas para borrar bichos del mapa

El juego incluirá un arsenal enorme con más de 30 armas e ítems. Podrás usar rifles Morita, mechas bípedos, explosivos pesados y hasta armas nucleares tácticas. El enfoque es claro: darte herramientas suficientes para convertir cualquier enjambre en un recuerdo.

La campaña contará una historia inédita que honra el compromiso de la Federación por proteger a la humanidad. Además, el juego traerá video y audio grabados por el mismísimo General Johnny Rico, acompañado por la nueva heroína, Major Samantha Dietz.

¿Te emociona ver Starship Troopers regresar con un shooter retro? ¿Lo jugarás en tu Nintendo Switch 2? Cuéntanos en los comentarios.

